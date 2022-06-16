В Копейске сотрудники УФСБ пресекли информационные преступления

Копейский городской суд Челябинской области признал двоих местных жителей виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Нарушение тайны телефонных переговоров», «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну» и «Неправомерный доступ к компьютерной информации».

Из корыстной заинтересованности, используя свое служебное положение (являлись сотрудниками одного из операторов радиоподвижной сотовой связи), виновные фотографировали на личный мобильный телефон и в дальнейшем распространяли через интернет-мессенджеры информацию о детализации телефонных переговоров абонентов.

Кроме того, соучастники разглашали персональные данные абонентов операторов сотовой связи, осуществляли неправомерный доступ к компьютерной информации оператора связи, передавали сведения об абонентских контрактах номеров телефонов.

Таким образом, копейчане незаконно разглашали сведения, составляющие коммерческую тайну.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области и расследовано СУ СК России по Челябинской области.

Виновным назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере сто тысяч рублей каждому.