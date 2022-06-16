16.06.2022
Безопасный отдых: «Ростелеком» присмотрит за отдыхающими на челябинских пляжах
16.06.2022
В Челябинске трамвайным маршрутам присвоили цветовые коды
16.06.2022
В Копейске сотрудники УФСБ пресекли информационные преступления
16.06.2022
В Челябинской области с начала 2022 года произошло шесть несчастных случаев на железной дороге
16.06.2022
«Исповедь» Николая Носкова принесла работнику ММК Гран-при всероссийского фестиваля
16.06.2022
В Долгодеревенском чат-бот поможет быстрее вызвать врача на дом для ребенка
В Копейске сотрудники УФСБ пресекли информационные преступления
10.06.2022
ФСБ Челябинской области выявила коррупционеров среди чиновников Верхнего Уфалея
09.06.2022
ФСБ пресекла канал незаконного сбыта оружия
08.06.2022
Челябинский облсуд оставил Байдавлета Тайбергенова под стражей
08.06.2022
Экс-чиновник из Челябинска осужден за разглашение гостайны
Маленьким деревням Челябинской области, возможно, придётся подождать связь и интернет
15.06.2022
Текслер: Мы поможем ДНР в восстановлении инфраструктуры и в организации мирной жизни
15.06.2022
Челябинский НХТ стал лауреатом «У Троицы», зазвучит и в «Голосах истории»
12.06.2022
Южноуральцы празднуют День России
12.06.2022
Афиша празднования Дня России в Челябинской области
10.06.2022