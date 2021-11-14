В Коркино водитель грузовика сбил пятерых детей

В Коркино (Челябинская область) водитель грузового автомобиля с полуприцепом сбил пятерых детей, которые шли по краю проезжей части. Двум из них понадобилась помощь медиков.

ЧП произошло 13 ноября в 19 часов 28 минут у дома №1 по улице Тельмана. Как сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области, 65-летний водитель, управляя грузовым автомобилем «Мерседес» при повороте направо не учел габариты своего транспортного средства и в результате наехал правой частью полуприцепа на пятерых несовершеннолетних пешеходов, которые двигались ему навстречу друг за другом.

«В момент ДТП дети находились без сопровождения взрослых. Они шли домой. На их верхней одежде имелись световозвращающие элементы», - сообщили в региональном полицейском главке.

В результате два ребенка - пяти и восьми лет - получили травмы различной степени тяжести.