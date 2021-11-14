14.11.2021
Прокуратура и СК организовали проверки по факту гибели двух мальчиков из Бредов
14.11.2021
Промышленники Южного Урала окружают людей красотой и создают для них особый микроклимат
14.11.2021
В Коркино водитель грузовика сбил пятерых детей
14.11.2021
В Бредах два ребенка провалились под лед и утонули
13.11.2021
Шесть человек погибли в аварии на трассе М-5 в Челябинской области
13.11.2021
Где южноуральцы смогут привиться в выходные
В Коркино водитель грузовика сбил пятерых детей
19.10.2021
Жительница Кундравов отправилась в колонию за пьяное ДТП со смертью ребенка
20.08.2021
В Магнитогорске иномарка сбила девочек на мопеде, состояние обеих тяжелое
В Челябинской области не будут продлять нерабочие дни
12.11.2021
Руководителей организаций, не выполнивших требования об обязательной вакцинации, оштрафуют
11.11.2021
Привито от ковида более 1,2 миллиона южноуральцев или 46,9% от взрослого населения
11.11.2021
Спикер ЗСО Челябинской области Мякуш досрочно слагает полномочия
10.11.2021
С 15 ноября южноуральские школьники возвращаются к очному обучению, но не все этому рады
10.11.2021