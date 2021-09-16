В Кременкуле пожарные спасли от возгораний частные дома

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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16.09.2021

Представители бизнеса благодарят дорожников Челябинска за улицу Енисейскую
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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16.09.2021

Глава Челябинска оценила преображение уличного стадиона на Каслинской и двора на Свободы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.09.2021

Наталья Котова проинспектировала ход строительства дороги по улице Наркома Малышева
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.09.2021

Коркинский ФОК посетили звёзды мирового спорта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.09.2021

В Челябинске с 17 сентября жилой фонд начнут подключать к отоплению
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.09.2021

Владимир Мякуш: «Марафон талантов» для многих самодеятельных артистов Южного Урала стал стартом для большого творческого пути
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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В Кременкуле пожарные спасли от возгораний частные дома

В настоящее время пожарно-спасательные подразделения работают на ликвидации пожара в Сосновском муниципальном районе, в поселке Кременкуль (Челябинская область).

Как сообщили в ГУ МЧС региона, горят два дома, принадлежащие одному хозяину. Из-за очень плотной застройки пламя перекинулось на второй дом. В настоящее время пожар локализован, угроза соседним домам снята. Жильцы самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных. Пострадавших нет.

Сейчас на месте работают четыре единицы техники и 16 человек личного состава.

В 17-03 завершена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка.

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Первый этап реконструкции пешеходной зоны на улице Свободы в Челябинске подходит к завершению.
16.09.2021

Результаты реконструкции пешеходной зоны на улице Свободы в Челябинске оценил зам Котовой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение - прогнозируется шквалистый ветер на фон
16.09.2021

Южноуральцев предупреждают об ухудшении погоды
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В адрес комитета дорожного хозяйства Челябинска начали поступать благодарности от предприятий и о
Дороги
Дороги
16.09.2021

Представители бизнеса благодарят дорожников Челябинска за улицу Енисейскую
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков и руководител
16.09.2021

Виталий Безруков и Карен Даллакян выпустят на волю спасенных молодых сов и выступят в защиту лебедей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители поселков Джабык и Запасное (Карталинский район, Челябинская область), у которых ландшафтны
Лесные пожары
Лесные пожары
16.09.2021

Первые 16 погорельцев из Карталинского района получили ключи от новых домов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Новости Челябинска и Челябинской области
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Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

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Глава Челябинска оценила преображение уличного стадиона на Каслинской и двора на Свободы

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16.09.2021 21:04

Коркинский ФОК посетили звёзды мирового спорта

16.09.2021 20:52

В Челябинске с 17 сентября жилой фонд начнут подключать к отоплению

16.09.2021 19:43

Владимир Мякуш: «Марафон талантов» для многих самодеятельных артистов Южного Урала стал стартом для большого творческого пути

16.09.2021 19:32

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16.09.2021 18:36

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Результаты реконструкции пешеходной зоны на улице Свободы в Челябинске оценил зам Котовой

16.09.2021 17:48

Южноуральцев предупреждают об ухудшении погоды

16.09.2021 17:10

В Кременкуле пожарные спасли от возгораний частные дома

16.09.2021 17:06

Представители бизнеса благодарят дорожников Челябинска за улицу Енисейскую

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В Магнитогорске задержан цыган из Волгограда, который похитил у пенсионерки полмиллиона рублей

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16.09.2021 16:39

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16.09.2021 15:41

Виталий Безруков и Карен Даллакян выпустят на волю спасенных молодых сов и выступят в защиту лебедей

16.09.2021 15:30

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