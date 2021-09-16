В Кременкуле пожарные спасли от возгораний частные дома

В настоящее время пожарно-спасательные подразделения работают на ликвидации пожара в Сосновском муниципальном районе, в поселке Кременкуль (Челябинская область).

Как сообщили в ГУ МЧС региона, горят два дома, принадлежащие одному хозяину. Из-за очень плотной застройки пламя перекинулось на второй дом. В настоящее время пожар локализован, угроза соседним домам снята. Жильцы самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных. Пострадавших нет.

Сейчас на месте работают четыре единицы техники и 16 человек личного состава.

В 17-03 завершена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка.