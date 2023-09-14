В Магнитогорске 88-летняя хозяйка квартиры умерла в ванной, на соседей с потолка полилась вода

В Магнитогорске (Челябинская область) затопило жильцов многоквартирного дома по улице Чекалина в Ленинском районе – с потолка их квартира начала бежать вода.

Магнитогорцы попытались достучаться до пожилой женщины, проживавшей этажом выше, но после многочасовых безуспешных попыток и не прекращавшегося подтопления были вынуждены предпринять более решительные действия – перекрыть воду в стояке и сообщить о ЧП в полицию.

Так как входная дверь аварийной квартиры была закрыта изнутри, а ближайших родственников и знакомых пенсионерки дождаться не удалось, магнитогорцы обратились за помощью к спасателям.

Как оказалось, 88-летняя хозяйка квартиры умерла. Ее нашли в ванной комнате, в воде, сообщили в поисково-спасательной службе региона.

Причины и обстоятельства смерти пожилой женщины устанавливают сотрудники правоохранительных органов.