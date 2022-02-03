В Магнитогорске хозяева живьем закопали в снегу щенка, которого взяли в приюте

В Магнитогорске (Челябинская область) был найден щенок, который заживо был закопан в снегу. Он был завернут в пеленку, на поверхности торчала только голова.

О закопанном щенке сообщили местные жители в группе «Черное& Белое Магнитогорск». Он был обнаружен первого февраля в сквере 50-летия ММК, между дворцом культуры металлургов и развлекательным комплексом «Джага-Джага».

«Какая-то нелюдь закопала живого щенка в снег. Предварительно завернув в пеленку и оставив голову на поверхности. Собачка практически умерла, обезумев от холода, боли, отчаянья, страха, предательства, но ее нашел лабрадор, начал лизать, собачку, она начала визжать, прибежали люди. Собачку откопали, разогрели, повезли в клинику», - говорится в сообщении.

Щенку оказалось не более четырех месяцев. У него медики выявили атрофию мышц бедра, деформацию суставов и позвоночника в крестцовом отделе, старый перелом бедра.

Сейчас щенок в тепле, накормлен и согрет, будет проходить лечение, пока он не встает на лапы.

«Щенок после клиники уехал на передержку, волонтер его узнал. Он был пристроен в октябре 2021 года в семью. Эта добрая семья, пожалевшая бездомыша, живет в шаговой доступности от места, где они так безбожно поставили точку в судьбе своего маленького питомца, а также в шаговой доступности находится ветеринарная клиника. Малыша прикопали в том же одеяльце, в котором его им отдала волонтер.

Приехав по адресу бывших хозяев щенка я получила ответ: щенок заболел, ищите в сугробе. Почему щенка не вернули волонтеру, а поступили так жестоко, у меня ответа нет. Он был закопан в месте, где не проходят люди. «Хозяйка» врет, что в церкви горел свет, церковь не работает. Заявление в полицию написано», - пишет автор поста.

В региональном полицейском главке сообщили, что по данному факту проводится проверка, по ее результатам будет принято процессуально решение.