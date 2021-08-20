В Магнитогорске иномарка сбила девочек на мопеде, состояние обеих тяжелое

В Магнитогорске (Челябинская область) иномарка сбила двух 13-летних девочек на мопеде. Обе пострадавшие в тяжелом состоянии находятся в больнице.

ДТП произошло в районе дома №18 по улице Панькова: 36-летний водитель, управляя автомобилем «Ford Fusion», при повороте налево не уступил дорогу и совершил столкновение с мопедом.

За рулем и на пассажирском сиденье транспортного средства находились 13-летние девочки. Со множественными переломами они доставлены в реанимацию. Больше всего пострадала юная водитель мопеда.

Как сообщили сотрудник пресс-службы УМВД России по Магнитогорску Мария Морщакина, полицейские проводят по данному факту проверку, в том числе и в отношении родителей несовершеннолетних.