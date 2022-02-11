В Магнитогорске мошенники приходят к жителям под видом коммунальщиков

По Магнитогорску (Челябинская область) прокатилась волна мошенничеств. Аферисты, представляясь сотрудниками МП «Трест «Теплофикация» и МП «Трест «Водоканал», оказывали доверчивым горожанам специализированные услуги по завышенным ценам.

В почтовых ящиках многоквартирных домов города появились листовки, предупреждающие жильцов о проходящих проверках водомеров сотрудниками треста «Теплофикация».

«Две женщины, представившись сотрудницами предприятия, предъявив удостоверения, вошли в доверие пожилого магнитогорца. Они предложили ему услугу по восстановлению пломбы на водомере. Свою работу женщины оценили в сумму более 12 000 рублей. После получения наличной оплаты они выдали мужчине кассовый чек и квитанцию, заполненную от руки», - сообщили в администрации Магнитогорска.

Во избежание подобных ситуаций ресурсоснабжающие организации информируют жителей города о том, что сотрудники вышеназванных предприятий рейды по проверкам состояния приборов учета проводят дважды в год, по согласованию с управляющими компаниями. Сведения о проведении подобных рейдов размещаются на информационных стендах подъездов. При этом работы по опломбировке и постановке водомеров на учет, повторной опломбировке, контрольному съему показаний и другие специалисты проводят только по заявке гражданина. Платной является лишь услуга повторной опломбировки прибора учета. Остальные услуги, перечисленные выше, предоставляются по заявке гражданина на безоплатной основе.

Также мошенники, представляясь коммунальщиками, заявляются в квартиры магнитогорцев для проверки газоснабжения, трубопроводов, счетчиков учета воды, электроэнергии.

«К пожилому мужчине пришли две женщины якобы для проверки коммунального оборудования. Пока одна из них отвлекала пенсионера, вторая похитила денежные средства в размере 24 тысяч рублей», - сообщили в УМВД России по Магнитогорску.

Как отмечают стражи порядка, в случае появления гостя, представляющегося сотрудником ресурсоснабжающей организации или коммунальной службы, нужно потребовать у него удостоверение или позвонить в коммунальную службу, чтобы узнать, работает ли данный специалист и был ли он отправлен по данному адресу.