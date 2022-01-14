В Магнитогорске торговую сеть оштрафовали за QR-коды

Правобережный районный суд Магнитогорска (Челябинская область) наложил на руководство магазина «Монетка» административный штраф в размере десяти тысяч рублей за отсутствия контроля наличия QR-кодов у посетителей.

Проверка показала, что покупатели свободно проходили в торговый зал магазина. Сотрудники не проверяли у них наличие QR-кодов. В результате на должностное лицо был составлен административный протокол, а затем и наложен штраф.

Это уже не первый случай подобного решения. Ранее аналогичное наказание получили директора магазинов «Магнит» (проезд Сиреневый, 18) и «Ценоед» (шоссе Западное, 381).

Если торговые объекты продолжат снисходительно относиться к необходимости проверять QR-коды или их подлинность, последуют жесткие меры административного воздействия. Об этом сообщили в администрации Магнитогорска.

Отметим, что за повторное нарушение штраф составит от 300 тысяч рублей до 500 тысяч рублей.

Напомним, в Челябинской области с восьмого ноября 2021 года жителям без QR-кода запрещено посещать объекты розничной торговли с площадью торгового зала более 400 квадратных метров.

Распоряжение, вводящее это ограничение, было подписано губернатором Алексеем Текслером.