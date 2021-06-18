В Магнитогорске в машине сгорел водитель

В Магнитогорске (Челябинская область) сегодня, 18-го июня, в семь часов утра на улице Грязнова 55-летний водитель влетел в дерево, после чего машина загорелась. Выбраться из горящего авто мужчина не смог.

По предварительным данным, магнитогорец за рулем иномарки «Хендай Акцент» при неустановленных обстоятельствах выехал за пределы проезжей части влево, где и совершил наезд на дерево, стоивший мужчине жизни – он скончался на месте происшествия.

Как сообщили в УГИБДД по Челябинской области, в настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.