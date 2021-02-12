В Магнитогорске задержан координатор челябинского штаба Навального

В Магнитогорске (Челябинская область) силовиками задержан координатор челябинского штаба Навального Артем Яумбаев.
По информации представителей штаба Навального в Челябинске, Артема Яумбаева задержали неизвестные.
«Артем навещал свою маму в Магнитогорске и как раз собирался возвращаться в Челябинск», - говорится в сообщении штаба Навального.
За что он был задержан, силовики не говорят.
Напомним, что ранее у бывшей сотрудницы штаба Навального в Челябинске Марии Макаровой прошел обыск. Дочь экс-министра культуры Челябинской области Владимира может стать фигурантом уголовного дела. Полиция считает, что она является организатором несогласованного митинга в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который состоялся в Челябинске 31 января.
Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», челябинцев снова толкают на протестные акции в поддержку Навального. Очередная назначена на 14 февраля. Об этом заявил глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков. Он просит всех выйти во дворы и включить фонарики на телефонах.
Сотрудники полиции предупреждают, что при проведении несогласованного мероприятия активные участники, намеренно провоцирующие конфликтные ситуации, будут задерживаться и доставляться в отделы полиции.