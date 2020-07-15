В Магнитогорске женщина устроила дебош в магазине из-за маски

В Магнитогорске (Челябинская область) местная жительница устроила дебош в магазине из-за того, что продавцы попросили ее надеть медицинскую маску. Она ругалась нецензурной бранью и разбила входную дверь.

Инцидент произошел в магазине «Чарка», расположенный по улице Доменщиков.

«Посетительница магазина устроила скандал, оскорбляя продавцов вдоль, поперек и по диагонали, когда же ее попросили удалиться, схватила камень и разбила стекло входной двери. Прибывший экипаж ГБР «Право роста» осмотрели ближайшую территорию и задержали женщину в соседнем квартале, после чего передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства», - рассказали в группе охранного предприятия.

«В отделе полиции «Орджоникидзевский» данное сообщение зарегистрировано. По данному факту проводится проверка. По ее результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», - сообщила агентству «Урал-пресс-информ» официальный представитель УМВД по городу Магнитогорску Мария Морщакина.

Напомним, в конце мая в Челябинске было возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, которая избила сотрудника полиции. Женщине не понравилось, что страж порядка попросил ее и супруга надеть медицинские маски.

Напомним, распоряжением правительства Челябинской с 12 мая южноуральцы обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания при нахождении в местах общего пользования. К ним относятся объекты торговли, медицинские организации, предприятия и учреждения, общественный транспорт, включая такси, и другие.

Неисполнение данного требования является основанием для привлечения к административной ответственности по статье 20.6.1 КоАП РФ - «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».