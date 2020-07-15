ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Магнитогорске женщина устроила дебош в магазине из-за маски

Фото: 
Право роста
Происшествия
Сегодня, 11:26
Автор: 
Инна Шемаева

В Магнитогорске (Челябинская область) местная жительница устроила дебош в магазине из-за того, что продавцы попросили ее надеть медицинскую маску. Она ругалась нецензурной бранью и разбила входную дверь.

Инцидент произошел в магазине «Чарка», расположенный по улице Доменщиков.

«Посетительница магазина устроила скандал, оскорбляя продавцов вдоль, поперек и по диагонали, когда же ее попросили удалиться, схватила камень и разбила стекло входной двери. Прибывший экипаж ГБР «Право роста» осмотрели ближайшую территорию и задержали женщину в соседнем квартале, после чего передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства», - рассказали в группе охранного предприятия.

«В отделе полиции «Орджоникидзевский» данное сообщение зарегистрировано. По данному факту проводится проверка. По ее результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», - сообщила агентству «Урал-пресс-информ» официальный представитель УМВД по городу Магнитогорску Мария Морщакина.

Напомним, в конце мая в Челябинске было возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, которая избила сотрудника полиции. Женщине не понравилось, что страж порядка попросил ее и супруга надеть медицинские маски.

Напомним, распоряжением правительства Челябинской с 12 мая южноуральцы обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания при нахождении в местах общего пользования. К ним относятся объекты торговли, медицинские организации, предприятия и учреждения, общественный транспорт, включая такси, и другие.

Неисполнение данного требования является основанием для привлечения к административной ответственности по статье 20.6.1 КоАП РФ - «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
Общество
12.07.20 16:38
Челябинск выбрал место установки стелы «Город трудовой доблести», Магнитогорск определяется
Общество
10.07.20 12:51
В Челябинске и Магнитогорске установят памятные стелы в честь присвоения почетного звания
Экономика
09.07.20 15:55
Аудиторы высоко оценили уровень системы менеджмента качества ММК
Общество
08.07.20 15:07
Челябинск и Магнитогорск не планируют открывать детские лагеря в первой половине июля
Вчера, 15:35
В Челябинске пьяная пара раскурочила такси, потому что им не понравилась марка машины
Вчера, 15:04
Полицейские Челябинска устроили «охоту» за пьющими подростками
Вчера, 14:28
В Челябинске автоледи насмерть сбила пенсионерку
Вчера, 14:03
Изверг из Троицка, который избивал приемную дочь-инвалида, остался на свободе
Вчера, 13:42
Полицейские Кыштыма ищут цыганок, которые «снимают» порчу
Вчера, 12:49
Челябинец погасил долг за алименты после ареста автомобиля
Вчера, 10:23
В Челябинске застройщик, обманувший дольщиков, получил реальный срок
13.07.20 15:09
Бывший взяточник из больницы Челябинска не смог выйти на свободу
13.07.20 14:49
В Еманжелинске будут судить местного жителя, который за одну ночь порезал шины у 59 автомобилей
13.07.20 14:28
Бизнесмен из Еткульского района платил сотруднику зарплату водкой
Среда обитания
Сегодня, 12:42
Новая добавка к НМУ в Челябинске
Общество
Вчера, 11:30
В Челябинске дорожные ограждения убирают, учитывая мнение ГИБДД
Новости
Сегодня, 12:07
Происшествия
Пьяный житель Копейска устроил погром на кладбище
Сегодня, 11:49
Происшествия
В Усть-Катаве директор похоронного бюро оштрафована за взятку полицейскому за «слив» информации об умершей
Сегодня, 11:18
Происшествия
Прокуратура требует, чтобы администрация Челябинска демонтировала незаконную парковку
Сегодня, 11:03
Федерация
Гомосексуалистам и трансгендерам хотят запретить усыновлять детей
Сегодня, 10:12
Происшествия
В Челябинске пожарные предотвратили угрозу взрыва в ангаре с древесиной
Материалы рубрики
Сегодня, 12:07
Происшествия
Пьяный житель Копейска устроил погром на кладбище
Сегодня, 11:49
Происшествия
В Усть-Катаве директор похоронного бюро оштрафована за взятку полицейскому за «слив» информации об умершей
Сегодня, 11:18
Происшествия
Прокуратура требует, чтобы администрация Челябинска демонтировала незаконную парковку
Сегодня, 10:12
Происшествия
В Челябинске пожарные предотвратили угрозу взрыва в ангаре с древесиной
Вчера, 15:44
Происшествия
В Челябинской области стали меньше убивать и грабить
Теги
Магнитогорск
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика