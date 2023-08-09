В массовом ДТП на трассе М-5 в Челябинской области погиб водитель «Газели» и пострадали люди из «Камаза»

В массовом ДТП на трассе М-5 в Челябинской области, произошедшем вечером восьмого августа с участием пяти транспортных средств, погиб водитель «Газели».

Смертельная авария произошла в 16:50 на 1601 километре автодороги Москва-Челябинск (Ашинский район). На этом участке федеральной трассы занесло – при неустановленных обстоятельствах – «Камаз»: тяжелую технику вез на буксире (на жесткой сцепке) другой «Камаз», водитель которого допустил занос буксируемого транспортного средства.

В результате «Камаз» совершил столкновение с ехавшей во встречном направлении «Газелью», за рулем которой находился мужчина 1967 года рождения. «Газель», в свою очередь, столкнулась со встречным МАЗом, который после столкновения наехал на барьерное ограждение. При этом «Камаз», продолжив движение, врезался в двигавшуюся во встречном направлении «Тойоту Короллу» под управлением водителя 1977 года рождения, после чего гигант на колесах совершил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, водитель «Газели» от полученных травм погиб на месте происшествия, водитель и пассажир «Камаза» получили травмы и были госпитализированы.

На место происшествия незамедлительно прибыли три экипажа ДПС. Сотрудники ГИБДД временно вводили реверсивное движение.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.

В комментариях к этой новости жители региона отмечают, что там нужно сделать современную четырехполосную проезжую часть - вместо узкой двухполосной дороги.

«Каждую неделю… На пальцах одной руки можно пересчитать, когда там нет смертей! Сколько еще человек должно погибнуть, чтоб там сделали современную четырехполоску?!» - возмутилась Елена Извекова.