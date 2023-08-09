09.08.2023
В Троицке 12 августа пройдет масштабный праздник здоровья
09.08.2023
В массовом ДТП на трассе М-5 в Челябинской области погиб водитель «Газели» и пострадали люди из «Камаза»
08.08.2023
Дрон-камикадзе упал на территории храма в Курской области, пострадал ребенок
08.08.2023
Анонсы событий и мероприятий на 9 августа (18+)
08.08.2023
В Челябинске расследуют уголовное дело по факту нападения женщины на ребенка
08.08.2023
В Ашинском районе в ДТП с пятью автомобилями погиб один человек, двое пострадали
В массовом ДТП на трассе М-5 в Челябинской области погиб водитель «Газели» и пострадали люди из «Камаза»
08.08.2023
В Ашинском районе в ДТП с пятью автомобилями погиб один человек, двое пострадали
02.08.2023
В Аргаяшском районе автомобилист погиб при наезде на электроопору
12.07.2023
В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту смертельного наезда на велосипедиста
11.07.2023
В Челябинске девушка-водитель на пешеходном переходе насмерть сбила молодого велосипедиста
В Челябинске построят уникальный объект - крытый футбольно-легкоатлетический манеж
07.08.2023
Молодые челябинцы снабжают армию спецборудованием, не уступающим американскому
07.08.2023
Челябинская область получит федеральные средства на развитие инфраструктуры детского отдыха
07.08.2023
В Пластовском районе найден родник, вода в котором отличается особыми свойствами
07.08.2023
Выпускникам школ вновь начнут выдавать серебряные медали
07.08.2023