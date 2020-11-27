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В Миассе из-за халатности мужчины погибла девятилетняя девочка

В Миассе (Челябинская область) вынесен приговор в отношении 51-летнего местного жителя, по вине которого погибла девочка. Из-за его безалаберности в квартире возник пожар. Соседская девочка пыталась выбежать из задымленного подъезда, но успела отравиться угарным газом.

Судом Миасса было установлено, что обвиняемый, находясь на кухне своей квартиры на первом этаже многоэтажного дома, не обращая внимание на зажженную конфорку газовой плиты, на которой готовилась пища, начал переливать бензин из одной емкости в другую. Жидкость пролилась и произошло возгорание.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, в результате возникшего пожара, 9-летняя девочка с мамой находились в квартире на пятом этаже. Они попытались выбежать на улицу. Девочка вдохнула критический объем опасной концентрации окиси углерода, отчего умерла в машине скорой помощи. Ее мать получила отравление не опасное для жизни.

Виновному назначено наказание в виде одного года и 9 месяцев ограничения свободы.