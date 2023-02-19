19.02.2023
В Миассе начинается процесс по делу о мошенничествах со страховыми выплатами
19.02.2023
В челябинском лицее, где отравились дети, заменили всех работников пищеблока
19.02.2023
Жители Челябинской области стали чаще жениться и реже разводиться
19.02.2023
В Челябинске водитель иномарки сбил двух пешеходов на остановке
19.02.2023
В Челябинске из-за пожара в ТК «Карнавал» эвакуировались около 200 человек
19.02.2023
Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 14.02.2023 по 19.02.2023)
В Миассе начинается процесс по делу о мошенничествах со страховыми выплатами
Причиненный инсценировщиками несчастных случаев на ж/д дороге ущерб превысил семь миллионов рублей
15.02.2023
Полицейские Чебаркуля задержали жителя Татарстана, который обманывал россиян по всей стране
15.02.2023
Ни интима, ни денег: копейчанин потерял 60 тысяч рублей
14.02.2023
Задержана подельница мошенников, забиравших деньги у пенсионеров Челябинска
08.02.2023
Выявлены фейковые рассылки от имени судебных приставов в Челябинской области
СК возбудил уголовное дело по факту гибели подростка в Верхнеуральском районе
17.02.2023
На капремонт магистральных теплосетей Челябинска направят более миллиарда рублей
17.02.2023
В Челябинске открывается клуб имени выдающегося историка Евгения Шмурло
16.02.2023
Страх, рождение ребенка или ничего интересного: к 10-летию падения метеорита
15.02.2023
Спасибо героям: 13,5 тысячи человек обязаны жизнью спасателям Челябинской области
14.02.2023