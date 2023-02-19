В Миассе начинается процесс по делу о мошенничествах со страховыми выплатами

В Миассе (Челябинская область) начинается судебный процесс по делу о мошенничествах со страховыми выплатами. Фигуранты – 13 участников организованной группы, ущерб от преступных деяний которых превысил семь миллионов рублей.

Следствием установлено, что злоумышленники, действовавшие на территории Южного Урала, привлекали за денежное вознаграждение студентов и безработных к участию в фиктивных несчастных случаях в пути следования железнодорожным транспортом. Участники преступной группы приобретали для них билеты на поезда и полисы страхования от несчастного случая. Далее задействованные в мошеннической схеме лица инсценировали страховые случаи, умышленно причиняя себе травмы во время поездок. Затем фигуранты оформляли документы для обращения в страховые организации в целях получения денежных выплат.

От действий участников преступной группы пострадали четыре страховые организации. В настоящее время обвиняемые возместили ущерб на сумму более 1,1 миллиона рублей. Кроме того, полицейские с целью возмещения оставшейся суммы ущерба наложили на имущество обвиняемых арест на сумму более трех миллионов рублей.

Отметим, данное уголовное дело расследовали сотрудники главного следственного управления ГУ МВД России по Челябинской области; 27 криминальных эпизодов выявили оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции во взаимодействии с коллегами из управления уголовного розыска регионального полицейского главка.

В настоящее время уголовное дело вместе с обвинительным заключением, утвержденным прокурором, направлено в Миасский городской суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.