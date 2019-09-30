В Миассе под окнами школы расстреляли прохожего

В Миассе (Челябинская область) мужчина расстрелял прохожего под окнами местной школы. Пострадавший госпитализирован.

Инцидент произошел сегодня, 30 сентября, возле школы №13. Мужчина из окна автомобиля выстрелил из ружья в прохожего. С ранениями пострадавший доставлен в больницу. Его состояние оценивается как тяжелое.

«Данное происшествие в полиции зарегистрировано. Возбуждено уголовное дело по часть второй статьи 111 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Проводится проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Известно, что личность стрелка уже установлена. Сейчас направлены все силы на его задержание. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.