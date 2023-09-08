В Миассе рожающая женщина оказалась одна в запертой квартире

В Миассе (Челябинская область) рожающая женщина оказалась в запертой квартире. На помощь роженице пришли спасатели.

Как сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы региона, стоны и крик беременной жительницы города, у которой, как оказалось, отошли воды, услышали прохожие - через открытое окно квартиры на первом этаже. Это было в одиннадцатом часу вечера седьмого сентября. Горожане сразу же вызвали скорую.

Прибывшие по вызову медики не смогли попасть в квартиру, а самостоятельно открыть дверь изнутри роженица уже была не в состоянии. Тем временем, помощь ей требовалась срочно.

Прибывшие по вызову спасатели зашли в квартиру при помощи приставной лестницы, открыли замки входной двери, на носилках эвакуировали женщину в карету скорой помощи, передав на попечение бригаде медицинских работников.