20.08.2021
Двум челябинцам грозит пожизненное заключение за наркоторговлю
20.08.2021
Ватерполистки златоустовской «Уралочки» начинают борьбу на юниорском первенстве Европы
20.08.2021
В Миассе следователи проверяют информацию о падении качелей на трехлетнюю девочку
20.08.2021
Алексей Текслер наградил призеров и участников Олимпийских игр
20.08.2021
В Челябинской области в предпоследнюю субботу августа ожидается свадебный бум
20.08.2021
КСП проверит ГУ «Государственная жилищная инспекция Челябинской области»
В Миассе следователи проверяют информацию о падении качелей на трехлетнюю девочку
22.07.2021
В Челябинске задержан инспектор ГИБДД за превышение должностных полномочий
22.07.2021
В Челябинске из окна седьмого этажа выпал ребенок
21.07.2021
В Челябинской области за взятку задержан замдиректора промышленного предприятия
21.07.2021
Виталий Безруков вышел на работу
Аномальная жара продержится на Южном Урале до середины следующей недели
19.08.2021
Найдена одна из причин залпового выброса сероводорода в Челябинске
18.08.2021
В Челябинске произошел сильнейший залповый выброс по сероводороду
18.08.2021
Народный артист РСФСР Александр Михайлов нашел Таганай потрясающим местом
17.08.2021
Текслер: Будет много моих поездок по региону и буду слушать мнение людей
16.08.2021