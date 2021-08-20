В Миассе следователи проверяют информацию о падении качелей на трехлетнюю девочку

В Челябинской области проводится проверка информации о падении качелей на ребенка в Миассе.

По предварительным данным, трехлетняя девочка получила ушибы из-за того, что качели не были закреплены.

Информация о том, что на детской площадке, расположенной на бульваре Мира в городе Миассе, на трехлетнюю девочку упали деревянные качели, появилась в средствах массовой информации вчера, 19 августа.

«По данному факту следственными органами СКР по Челябинской области проводится доследственная проверка», - сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

В ходе проверки будет проверена достоверность информации, размещенной в СМИ, установлены все обстоятельства произошедшего, и принято процессуальное решение.