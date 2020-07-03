В отношении руководителя Кунашакского района возбудили дело
В отношении исполняющего обязанности главы Кунашакского муниципального района (Челябинская область) возбудили уголовное дело за отказ предоставлять документы для проведения аудита.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе КСП региона, дело об административном правонарушении по статье 19.4 КоАП РФ в отношении и.о. главы возбуждено прокуратурой Кунашакского района.
Основанием для привлечения чиновника к ответственности послужило невыполнение администрацией законных требований районной Контрольно-ревизионной комиссии о предоставлении документов по муниципальным закупкам, уточнили в КСП.
Неповиновение требованиям надзорного ведомства влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей.
Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.