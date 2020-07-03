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В отношении руководителя Кунашакского района возбудили дело

Происшествия
Сегодня, 11:07

В отношении исполняющего обязанности главы Кунашакского муниципального района (Челябинская область) возбудили уголовное дело за отказ предоставлять документы для проведения аудита.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе КСП региона, дело об административном правонарушении по статье 19.4 КоАП РФ в отношении и.о. главы возбуждено прокуратурой Кунашакского района.

Основанием для привлечения чиновника к ответственности послужило невыполнение администрацией законных требований районной Контрольно-ревизионной комиссии о предоставлении документов по муниципальным закупкам, уточнили в КСП.

Неповиновение требованиям надзорного ведомства влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей.

 

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Теги
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