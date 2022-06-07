07.06.2022
Народный фронт опубликовал рейтинг самых опасных детских площадок Челябинской области
07.06.2022
МСП Челябинской области оформили отсрочку платежей по кредитам на 3,7 миллиарда рублей
07.06.2022
Изменены правила выплаты пенсий по потере кормильца
07.06.2022
В печах челябинского предприятия сгорели изъятые УФСБ наркотики и прекурсоры
07.06.2022
Николай Валуев сыграет в футгольф с челябинскими депутатами
07.06.2022
В Челябинской области поезд столкнулся с бульдозером, произошел сход вагонов
В печах челябинского предприятия сгорели изъятые УФСБ наркотики и прекурсоры
01.06.2022
В Копейске полицейские задержали наркокурьера из Тюмени с крупной партией мефедрона
19.05.2022
Сотрудники УФСБ пресекли канал незаконного сбыта наркотиков
16.05.2022
В Челябинске сотрудники полиции задержали «Че Гевару»
11.05.2022
Сотрудники УФСБ по Челябинской области ликвидировали нарколабораторию
Будущее недостроя рядом с торговым центром в Челябинске остается туманным
06.06.2022
Что такое солидЕн, или Плод «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет»
05.06.2022
В Челябинске прошла творческая встреча с артистами Ленкома
05.06.2022
Защитники челябинского леса подали уведомление на проведение митинга
04.06.2022
Защитники челябинского леса на Тополинке заявили о намеренном затягивании дела в суде
03.06.2022