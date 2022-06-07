В печах челябинского предприятия сгорели изъятые УФСБ наркотики и прекурсоры

В печах Челябинского металлургического комбината сгорели семь килограммов наркотиков и 150 килограммов прекурсоров. Кроме того, по решению судов сотрудники регионального УФСБ России уничтожили в печах ЧМК нарколабораторию.

Уничтоженные наркотические средства, а также химическая лаборатория

по производству «синтетики» являлись вещественными доказательствами по уголовным делам, находившимся в производстве следственного отдела УФСБ России по Челябинской области.

Это в том числе более трех килограммов мефедрона и нарколаборатория, изъятые сотрудниками регионального управления ФСБ в мае прошлого года в Каслинском районе у двоих жителей Свердловской области.

Как напомнили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области, соучастники организовали производство синтетического наркотика в интересах интернет-магазинов, занимающихся преступной деятельностью.

Каслинский городской суд приговорил каждого к десяти годам колонии строгого режима.

Кроме того, в печах ЧМК сгорело около двух с половиной килограммов героина.

Всего осуждены 17 человек. Приговоры по всем уголовным делам вступили

в законную силу.