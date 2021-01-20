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В Пласте будут судить похитителей золота

В суд отправлено уголовное дело в отношении жителей Пласта, которые похищали золото и серебро с золотоизвлекательной фабрики в Республике Саха (Якутия). Ущерб составил порядка шести с половиной миллионов рублей.

По версии следствия один из обвиняемых, работая на золотоизвлекательной фабрике в Республике Саха (Якутия), похищал с предприятия золотосодержащий концентрат, к которому имел доступ по роду своей деятельности.

«Он вступил в преступный сговор со своим земляком, работающим вахтовым методом на этом же предприятии. После чего соучастники в июле 2020 года незаконно перевезли золотосодержащий концентрат из драгоценных металлов на поезде от Нерюнгри до Челябинска», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий обвиняемые были задержаны сотрудниками полиции, из незаконного оборота изъят золотосодержащий концентрат из драгоценных металлов массой почти в три с половиной килограммов.

Согласно заключений экспертов масса чистого золота и серебра в концентрате составила около полутора килограммов общей стоимостью свыше шести с половиной миллионов рублей.

Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Советский районный суд.