В Пласте в шахте погиб горнорабочий

В Пласте (Челябинская область) в шахте в результате обрушения горной породы во время бурения погиб рабочий. Его тело было обнаружено вечером 16 ноября.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. По предварительной информации, рабочий получил смертельные травмы в результате обрушения горной породы во время бурения.

На месте происшествия работают следователи СК, спасатели и сотрудники контролирующих органов. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.