17.11.2021
В Челябинской области в разгар карантина по африканской чуме свиней замечены потенциально опасные «пятачки»
17.11.2021
В Пласте в шахте погиб горнорабочий
17.11.2021
В отношении директора ООО «Челябинскавтотранс», обманувшей дольщиков, возбуждено уголовное дело
17.11.2021
Жительница Магнитогорска поверила, что ей вернут деньги, вложенные в финансовую пирамиду Мавроди
17.11.2021
В Челябинске продолжают штрафовать антимасочников
17.11.2021
В Челябинске ко дню рождения Деда Мороза откроется выставка
В Пласте в шахте погиб горнорабочий
03.09.2021
Спасла медсестра: в больнице Пласта пациент с ножом напал на больного
24.08.2021
Крупный пожар в Пластовском районе локализован
23.08.2021
В Пластовском районе тушат крупный лесной пожар
02.07.2021
Жители Пласта, похитившие с предприятия золото на семь миллионов рублей, отправились в колонию
Безопасности жителей Челябинска угрожает «черная дыра» на улице Свободы
16.11.2021
В Челябинске из-за нерабочих дней перенесли аукционы по продаже недостроев
15.11.2021
На самолете, в поезде и в общественных местах - только по QR-коду
13.11.2021
В Челябинской области не будут продлять нерабочие дни
12.11.2021
Руководителей организаций, не выполнивших требования об обязательной вакцинации, оштрафуют
11.11.2021