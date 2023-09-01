01.09.2023
В Челябинской области открыли первые 10 губернаторских инженерных классов
01.09.2023
Южноуральских школьников и студентов бесплатно обучат программированию
01.09.2023
В Челябинске закроют движение троллейбусов на Свердловском проспекте – Труда
01.09.2023
Напевая, шутя и играя - в Челябинске пройдет джазовый стрит-парад
01.09.2023
Челябинские легкоатлеты пробегут 100 километров по городскому бору
01.09.2023
Челябинские спасатели подвели итоги лета
В поселке Роза первого сентября умерла 13-летняя девочка, ее мама парализована и находится в реанимации
12.12.2022
В Челябинске умер заболевший ОРВИ школьник, не доехав до больницы
11.08.2021
Суд Сатки оставил на свободе мать, чья дочь насмерть замерзла в сенях
30.10.2019
Житель Златоуста два года пытается доказать, что его двухлетняя дочка умерла по вине медиков
30.10.2019
Гибель младенца в Златоусте взял на контроль Бастрыкин
Циклон может испортить День знаний в Челябинской области
31.08.2023
Челябинский цирк откроют не раньше конца 2025 года при условии выделения финансирования
31.08.2023
Какие изменения ожидают школьников в новом учебном году
30.08.2023
«Молодое бабье лето» в Челябинской области началось с затяжных дождей
29.08.2023
В Челябинске ко Дню города состоится 70 праздничных событий
28.08.2023