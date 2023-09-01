В поселке Роза первого сентября умерла 13-летняя девочка, ее мама парализована и находится в реанимации

В поселке Роза Коркинского муниципального округа (Челябинская область) сегодня утром, первого сентября, умерла 13-летняя девочка. Ее мама парализована, находится в реанимации.

По факту смерти ребенка следственные органы СКР по Челябинской области возбудили уголовное дело по части первой статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

«В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщает региональное следственное управление СК России.

Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» официальный представитель администрации Коркинского муниципального округа Мария Сейидова, информация о вызове скорой помощи в поселок Роза поступила через ЕДДС сегодня в 8 часов 45 минут. Девочка была найдена мертвой, ее мама оказалась парализована. Причины, обстоятельства трагедии выясняют следственные органы.

Мария Сейидова от лица главы Коркинского муниципального округа Натальи Лощининой и от всей окружной администрации выразила глубокие соболезнования родным и близким девочки, всем, кто знал и любил ее.

По словам Марии Сейидовой, юная жительница Розы была хорошей ученицей, старостой в классе, участницей многих олимпиад, активной, жизнерадостной, творческой девочкой.

«Случившееся – большое горе для всех, кто знал ее», - сказала Мария Сейидова.