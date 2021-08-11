Суд Сатки оставил на свободе мать, чья дочь насмерть замерзла в сенях

Суд Сатки (Челябинская область) оставил на свободе 24-летнюю Светлану Кулешову, чья дочь насмерть замерзла в сенях. Трехлетняя девочка вышла в мороз из дома и не смогла попасть обратно. Ее мать в это время употребляла в доме со знакомыми спиртные напитки, празднуя день рождения.

Суд установил, что четвертого декабря 2020 года Светлана Кулешова совместно со знакомыми, в присутствии своих малолетних детей, распивали спиртные напитки у себя в доме.

«После распития спиртных напитков она уложила спать малолетнюю дочь, не убедившись, что та уснула, не заперев входную дверь, ведущую в сени дома, достоверно зная о том, что девочка может открыть дверь, выйти в сени дома без верхней одежды. Сама мать легла спать на диван и уснула. Девочка открыла входную дверь, ведущую в сени, куда вышла без верхней одежды, где при отсутствии освещения и отопительных приборов скончалась в результате общего переохлаждения организма в условиях природной низкой температуры», - рассказали в пресс-службе Саткинского городского суда.

Суд назначил Кулешовой наказание в виде лишения свободы на срок девять месяцев условно.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», в разговоре с силовиками мать утверждала, что была уверена, что ее ребенок спит в кроватке. Вместе с тем, в ту ночь она распивала спиртное, празднуя день рождения.

Кроме того, по данным собственного источника, несколько лет назад муж обвиняемой избил первенца женщины, а после заставил увезти малыша в лес. Ребенок скончался.

Отметим, суды в Челябинской области зачастую очень гуманны к горе-матерям.

Так, в 2018 году в селе Медведево в выгребной яме туалета был найден труп младенца. Женщина родила дома, а после выбросила ребенка в туалет. Эксперты заключили, что девочка появилась на свет живой, но скончалась от того, что захлебнулась фекалиями. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного». Однако мать-убийца избежала наказания. Уголовное дело было прекращено в связи с примирением с потерпевшим - мужем и отцом новорожденного ребенка.

В 2019 году жительнице Бердяуша, которая тело своего ребенка положила в самодельный гроб и оставила его на обочине дороги, назначили наказание в виде года ограничения свободы.