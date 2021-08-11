11.08.2021
В Челябинске четырехлетний ребенок в отсутствие родителей вылез на карниз четвертого этажа
11.08.2021
Кому в Челябинске готовы платить 180 тысяч рублей в месяц
11.08.2021
Педофил из Коркино приговорен к 17 годам строгого режима
11.08.2021
Суд Сатки оставил на свободе мать, чья дочь насмерть замерзла в сенях
11.08.2021
КСП Челябинской области выяснила, где дешевле всего сделать КТ
11.08.2021
В челябинском сквере подрастают лабиринты из живой изгороди
Суд Сатки оставил на свободе мать, чья дочь насмерть замерзла в сенях
30.10.2019
Житель Златоуста два года пытается доказать, что его двухлетняя дочка умерла по вине медиков
30.10.2019
Гибель младенца в Златоусте взял на контроль Бастрыкин
29.10.2019
У жительницы Златоуста, ребенок которой, вероятно, умер от голода, изъяли оставшихся детей
29.10.2019
Мог умереть от голода: СК проверит обстоятельства гибели младенца в Златоусте
Власти Челябинска ответили на критику по ремонту Комсомольского проспекта
10.08.2021
Южноуральцам советуют не открывать на ночь окна и сократить пребывание на улице
09.08.2021
В минэкологии дали объяснение химическому запаху в Челябинской области
09.08.2021
Челябинскую область накрыло туманом с гарью от лесных пожаров из Якутии
09.08.2021
Алексей Текслер попросил поддержки у Владимира Путина
06.08.2021