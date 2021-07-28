В поселке Западном ОМОН уничтожил боевые снаряды времен Великой Отечественной

В поселке Западный (Челябинская область) группа разминирования ОМОН Росгвардии уничтожила найденные в частном домовладении боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Они представляли опасность для окружающих.

Сообщение об обнаружении в хозяйственных постройках одного из домов поселка Западный предметов, внешне схожих с гранатами и миной, поступило в Росгвардию из отдела полиции «Кременкульский».

Прибывшие на место сотрудники группы разминирования ОМОН управления Росгвардии по Челябинской области установили, что это три гранаты Ф-1 времен Великой Отечественной войны со следами коррозии, ручная противотанковая граната (РПГ-40) без рукоятки, гранатомётный выстрел ВОГ-17, осколочная заградительная мина.

Кроме этого, были обнаружены охолощенные карабины, пулемет, предметы времён Великой Отечественной войны.

Вызвавшая сотрудников правоохранительных органов хозяйка дома пояснила, что обнаружила арсенал после смерти мужа, увлекавшегося тематикой войны.

Предметы, представляющие опасность, были вывезены и уничтожены сотрудниками ОМОН.