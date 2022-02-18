18.02.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные
18.02.2022
Жителей Челябинска приглашают к обсуждению первого варианта карты веломаршрутов
18.02.2022
Рецидивист из Кыштыма, ограбивший беспомощную женщину-инвалида, отправился в колонию
18.02.2022
Предприниматели из Октябрьского района, обманувшие минсельхоз на 14 миллионов, остались на свободе
18.02.2022
В Челябинской области на карантине по ОРВИ находятся 241 класс и восемь школ
18.02.2022
Задержан челябинец, который может быть причастен к незаконному обороту боеприпасов и взрывчатки
Задержан челябинец, который может быть причастен к незаконному обороту боеприпасов и взрывчатки
Позитивно и вдохновляюще: Глава Курчатовского района провел праздничный прием для защитников Отечества
18.02.2022
На Цвиллинга второе ДТП за неделю: пора демонтировать бордюры?
17.02.2022
Ремонт центральной трибуны памятника Ленину на главной площади Челябинска запланирован на май
17.02.2022
Это дно, товарищи: вбухивают миллионы, но челябинский Ленин все еще трещит по швам
16.02.2022
УФСБ России по Челябинской области – 88 лет
16.02.2022