Задержан челябинец, который может быть причастен к незаконному обороту боеприпасов и взрывчатки

В Челябинске полицейские, проверяя владельцев охотничьих ружей, обнаружили в квартире местного жителя склад патронов, а в его гараже - тротиловые шашки. Его проверяют на причастность к незаконному обороту боеприпасов и взрывчатых веществ.

Участковый уполномоченный Челябинска, проверяя владельца охотничьего оружия (у мужчины есть на него разрешение), обнаружил в квартире горожанина склад боевых патронов - 1350 штук различного калибра.

«В дальнейшем в ходе обыска в помещении гаражного бокса, принадлежащего мужчине, полицейские обнаружили десять тротиловых шашек, которые также были изъяты», - сообщила временно исполняющая обязанности руководителя пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Светлана Ершова.

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Известно, что мужчина ранее не судим.

По обстоятельствам участия в незаконном обороте боеприпасов и взрывчатых веществ в органах внутренних дел Челябинска дознанием и следствием возбуждены уголовные дела по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов».

В отношении челябинца избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: УМВД России по городу Челябинску и ГУ МВД России по Челябинской области