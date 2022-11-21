В садики и школы Челябинска поставили фальсифицированную печень

Предприятие Челябинска поставило в 150 садиков и семь школ города фальсифицированную печень.

Полученные из Аргентины и Парагвая субпродукты челябинская компания выдало за свою продукцию, переведя ее из импортной в продукцию собственного производства. На этом предприимчивая фирма не остановилась – незаконно уменьшив сроки годности аргентинской и парагвайской печени, отправила ее в детские образовательные учреждения родного города.

На то, что в садики и школы Челябинска опять поступила не отвечающая ветеринарно-санитарным правилам продукции, указала информационная система Россельхознадзора. Данный факт был установлен надзорным ведомством в ходе контроля за качеством и безопасностью пищевой продукции, отправляемой в социально значимые учреждения Челябинска.

В ноябре 2022 года при анализе сведений, содержащихся в информационной системе «Меркурий», управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям установило, что мясоперерабатывающее предприятие Челябинска преднамеренно искажало сроки годности продукции – делалось это потому, что согласно техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» субпродукты со сроками годности свыше шести месяцев для детского питания использовать нельзя.

Управление Россельхознадзора выдало челябинскому предприятию предостережение и проинформировало о случившемся министерство образования и науки по Челябинской области, чтобы в дальнейшем исключить поставки подобной фальсифицированной продукции в детские учреждения

Кроме того, материалы отправлены в правоохранительные органы для принятия мер по отношению к нарушителю ветеринарного законодательства РФ.

Как напомнила пресс-секретарь регионального Россельхознадзора Татьяна Нахтигаль, стандартный срок годности замороженной печени составляет два года. Именно он и был указан на продукте.

«Чтобы иметь возможность поставить продукт для детского питания, производитель-собственник продукции идет на нарушение ветеринарного законодательства и сокращает срок годности до шести месяцев. Все это отражается в информационной системе Россельхознадзора, предназначенной следить за оборотом животноводческой продукции», - отметила Татьяна Нахтигаль.