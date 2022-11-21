21.11.2022
В садики и школы Челябинска поставили фальсифицированную печень
21.11.2022
Андрей Меньшенин – главам: Нужно усилить профилактику киберпреступности
21.11.2022
«Челябинскую область в фотографиях» увидели болельщики «Спартака» и ЦСКА
21.11.2022
Сергей Миронов: В День Героев Отечества рекомендую пригласить во все школы страны участников СВО
21.11.2022
Магнитогорское «Притяжение» покорило «Золотого Трезини»
21.11.2022
Неутешительная статистика: в Челябинске участились аварии с участием детей
В садики и школы Челябинска поставили фальсифицированную печень
Городское предприятие выдало продукцию из-за бугра за свою и уменьшило сроки ее годности
09.11.2022
В Челябинске на улице Пушкина обнаружены зеленые паразиты
29.10.2022
В Челябинской области изъяли из оборота тонны просроченной курятины
17.10.2022
В Челябинской области выявлен очередной случай бешенства
18.05.2022
В Челябинскую область из Узбекистана приехала томатная моль
Текслер встретился с "Ангелом"
20.11.2022
В Карталинском районе спасатели эвакуировали травмированных лебедей
18.11.2022
Челябинский АНГЕЛ: Верьте нам, простым солдатам, – мы стоим и будем стоять
17.11.2022
Госдума и Совет Федерации одобрили закон о едином детском пособии
16.11.2022
Волонтеры «Единой России» помогают эвакуированным жителям Херсона
16.11.2022