В Саду Победы мальчик сломал ногу на недостроенной горке – возбуждено уголовное дело

В Челябинске травма, полученная ребенком в Саду Победы, послужила основанием для возбуждения уголовного дела по части первой статьи 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной прокуратурой Тракторозаводского района, которая установила: 14 мая в начале седьмого вечера мальчик 2012 года рождения сломал ногу, скатившись с недостроенной горки.

Как отмечают в пресс-центре прокуратуры Челябинской области, в то время доступ к детской площадке с горкой был свободным – необходимое на строящемся объекте ограждение отсутствовало.

Материалы прокурорской проверки были направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц – следственный отдел по Тракторозаводскому району Челябинска регионального СУ СКР возбудил дело.

Отметим, новая детская площадка в Саду Победы, открытая при поддержке бизнеса в этом сезоне, пользуется огромной популярностью у юных челябинцев – она стала едва ли не самым популярным пространством в парке.