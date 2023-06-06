06.06.2023
В Саду Победы мальчик сломал ногу на недостроенной горке – возбуждено уголовное дело
06.06.2023
Опера-гала концерт: челябинцы услышат «От Монтеверди до Щедрина»
06.06.2023
Около тридцати тысяч челябинских детей отдыхают в городских и загородных лагерях
06.06.2023
Самыми грамотными работниками по версии челябинцев стали юристы
06.06.2023
ММК отметил День эколога забегом активистов Союза молодых металлургов
06.06.2023
ММК представляет стали MAGSTRONG на выставках в Москве и Новокузнецке
В Саду Победы мальчик сломал ногу на недостроенной горке – возбуждено уголовное дело
05.06.2023
Троицкая прокуратура устанавливает собственника земли с болотом из битума, где едва не утонула женщина
05.06.2023
Управляющую компанию Челябинска накажут за травму ребенка на детской площадке
01.06.2023
Прокурору предстоит разобраться, почему стал секретным протокол публичных слушаний
31.05.2023
Прокуратура Челябинской области считает запрет кормить бездомных животных противозаконным
Жара в Челябинской области немного спадет
05.06.2023
В Челябинске горячую воду отключат в 63 учебных и 23 лечебных учреждениях
05.06.2023
«Зигальга» станет частью Большой южноуральской тропы
05.06.2023
У православных большой праздник - День Святой Троицы
04.06.2023
Великую святыню встретят в субботу в Челябинске, в воскресенье – в Троицке
03.06.2023