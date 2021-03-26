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В Сатке назначили наказание владелице собаки, напавшей на ребенка

В Челябинской области Саткинский городской суд вынес приговор 33-летней женщине, которая не уследила за своим домашним животным. Ее собака откусила часть губы шестилетнему ребенку.

Нападение выгуливаемого животного на ребенка произошло 12 января 2021 года. Суд установил, что хозяйка оставила собаку без контроля, из-за чего она напала на шестилетнего ребенка и укусила за лицо.

Ребенок получил рану в области переносицы. Кроме того, собака откусила ему часть губы.

«В результате травмирования произошло неизгладимое повреждение лица, вызвавшее его обезображивание. Обвиняемая вину признала в полном объеме», - рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Женщину признали виновной в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч.1 ст. 118 УК РФ) и назначили ей наказание в виде одного года ограничения свободы.

Приговор в законную силу не вступил.

Мама пострадавшего ребенка пока гражданский иск по уголовному делу не заявляла. Так как пострадавшему будут делать очередную платную операцию по восстановлению лица.

«Вопрос о предъявлении гражданского иска будет рассмотрен после определения стоимости расходов на лечение», - пояснила Мамаева.

Отметим, накануне в Копейске неизвестные расстреляли пса. Собаку подкармливали местные школьники. При этом она не проявляла ни к кому агрессии. Известно, что животное было из приюта - на ухе находилась зеленая бирка. В полиции по факту расстрела проводят проверку.

Кроме того, вчера, 25 марта, депутаты Законодательного собрания Челябинской области подготовили законодательную инициативу по изменению федерального закона «Об ответственном обращении с животными…». О том, какие поправки предложат внести в закон, читайте на сайте агентства.