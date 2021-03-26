Южноуральские депутаты предлагают изменить правила обращения с безнадзорными животными

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области подготовили законодательную инициативу по изменению федерального закона «Об ответственном обращении с животными…».

Соответствующее решение принято на заседании регионального парламента.

В Заксобрании напомнили, 30 декабря 2020 года утратили силу Правила содержания собак и кошек в городах и других населенных пунктах, утвержденные в 1981 году.

На сегодня некоторые владельцы собак и кошек не обеспечивают надлежащее их содержание, вследствие чего создается антисанитарная обстановка в жилых домах, дворах и в других общественных местах. А призвать их к ответственности и порядку не всегда удается.

«Сейчас некоторые владельцы выгуливают своих собак без поводка и намордников. Животные справляют нужду в любом месте», - отметил председатель Законодательного собрания Владимир Мякуш.

Предлагается внести изменения в федеральный закон и установить единые на территории РФ правила содержания домашних животных (собак и кошек).

На сегодня в Челябинской области действуют новые нормы обращения с животными без владельцев, установленные федеральным законодательством. Отловленных безнадзорных животных отправляют в приюты. Там их лечат, стерилизуют, вакцинируют, и тех, не проявляет немотивированной агрессии, возвращают на прежние места их обитания. Предлагается запретить возврат животных на территории социально значимых объектов - детсадов, школ, медицинских организаций, детских игровых площадок, на которых они были отловлены.

Нередко стаи бродячих уличных собак пополняют и брошенные домашние питомцы. Для снижения числа безнадзорных животных южноуральские депутаты предлагают внести в федеральный закон требование по обязательной регистрации и ветеринарного учета домашних животных.

«Это позволит возвращать потерявшихся животных их владельцам, а также будет являться сдерживающим фактором при оставлении животных их хозяевами», - отметил председатель комитета по аграрной политике Вячеслав Евстигнеев.

Порядок регистрации домашних животных (собак и кошек) будут устанавливать региональные власти.

В настоящий момент проблема бродячих собак является достаточно острой. Прокуратура уже внесла представления главам нескольких муниципалитетов по организации работы по отлову бродячих собак. В области не хватает приютов. Существенно изменить ситуацию с количеством бродячих собак должны помочь государственные приюты. Они будут созданы на базе областных государственных бюджетных учреждений ветеринарии. Первый такой приют, рассчитанный на единовременное содержание 500 питомцев, планируется открыть в апреле в Агаповском районе. В 2021 году приют начнут строить в Сосновском районе, в 2022 году - в Катав-Ивановском муниципальном районе. Они будут работать по кустовому принципу.

Мякуш поинтересовался у врио начальника ГУ МВД по региону Сергея Богдановского, нужно ли внести в закон дополнительные правки по полномочиям полиции в этой сфере.

«На сегодняшний момент наша деятельность регламентирована законом о полиции, где мы имеем право использовать огнестрельное оружие для защиты граждан и непосредственно себя от опасных животных. Я думаю, что этих полномочий достаточно», - отметил глава регионального полицейского главка.

На заседании депутаты одобрили предложенные изменения в федеральный закон. Поправки планируется озвучить на Днях Челябинской области в Совете Федерации ФС РФ, которые будут проходить 30 и 31 марта.