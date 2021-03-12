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В Челябинской области собака откусила ребенку губу

В Сатке (Челябинская область) 33-летняя женщина пойдет под суд за то, что ее собака обезобразила лицо ребенка. Животное откусило пострадавшему часть губы.

«Следствием установлено, что обвиняемая 12 января 2021 года не обеспечила контроль за выгуливаемой собакой, в результате чего собака напала на 6-летнего ребенка, гулявшего во дворе многоквартирного дома, укусила его за лицо, причинила рану в области переносицы и откусила часть нижней губы», - рассказала обстоятельства произошедшего старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Укус обезобразил лицо ребенка. В отношении хозяйки собаки возбудили уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ).

Женщина полностью признала свою вину. Прокуратура направила уголовное дело в Саткинский городской суд для рассмотрения по существу.

Фото: Прокуратура Челябинской области