В Сатке задержан пьяный водитель рейсового автобуса

В Сатке (Челябинская область) на улице Бакальская сотрудники областного полка ДПС ГИБДД остановили рейсовый автобус «Fiat», за управлением которого находился пьяный водитель.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, водитель был отстранен от управления транспортным средством, от прохождения освидетельствования на состояния опьянения он отказался. В отношении мужчины составлен административный протокол.

В момент проверки в салоне транспортного средства находилось пять пассажиров, все они были пересажены в другие проезжающие рейсовые автобусы.

Сотрудниками ГИБДД будет проведена проверка транспортного предприятия на предмет того, как водители проходят предрейсовый медицинский и технический осмотр.