В Сосновском районе полицейские при поддержке «Грома» накрыли наркопритон

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Челябинской области при силовой поддержке бойцов отряда особого назначения «Гром» накрыли наркопритон в селе Долгодеревенское Сосновского района.

Притон в своей квартире организовал и содержал неработающий 47-летний местный житель, ранее уже неоднократно судимый, в том числе за незаконный оборот наркотиков. Как сообщает пресс-служба регионального полицейского главка, мужчина употреблял наркотики сам и систематически предоставлял свое жилище для наркопотребления другим лицам.

В ходе документирования данного преступления полицейские составили

три протокола по статье 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача».

При осмотре квартиры правоохранители обнаружили и изъяли шприцы, колбу и другие приспособления для потребления наркотиков.

В отделе МВД России по Сосновскому району возбуждено уголовное дело по части первой статьи 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Подозреваемому грозит до четырех лет лишения свободы. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.