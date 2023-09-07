07.09.2023
В Сосновском районе полицейские при поддержке «Грома» накрыли наркопритон
07.09.2023
Вместе с традиционным осенним фестивалем пройдет Кубок Челябинска по спортивному туризму
07.09.2023
ММК отметил День голубого неба вместе со школьниками Магнитки
07.09.2023
В центре и на северо-западе Челябинска в День города закроют движение транспорта
07.09.2023
Дело экс-директора по спортивному развитию ХК «Трактор» передано в суд
07.09.2023
Консультация юриста: может ли работник отказаться от спецодежды неподходящего размера?
В Сосновском районе полицейские при поддержке «Грома» накрыли наркопритон
25.05.2022
В Центральном районе Челябинска ликвидирован наркопритон
29.10.2021
Полицейские Челябинска накрыли наркопритон в Центральном районе
20.03.2019
В Копейске ликвидирован наркопритон
04.10.2018
В Челябинске ликвидирован наркопритон
Подробности первого этапа строительства межуниверситетского кампуса в Челябинске
06.09.2023
Власти обещают до конца недели восстановить мост через ручей Каменный
06.09.2023
Главгосэкспертиза одобрила проект двух корпусов межуниверситетского кампуса в Челябинске
05.09.2023
В челябинской спортшколе «ЧТЗ» обновили тренировочный зал
05.09.2023
Каким будет сентябрь на Южном Урале в 2023 году
04.09.2023