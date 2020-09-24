В Южноуральске сотрудница ломбарда заменила золото на дешевую бижутерию
В Южноуральске (Челябинская область) возбуждено уголовное в отношении сотрудницы ломбарда, которая оформила на себя залог, якобы, сданных ей золотых украшений, а вместо них принесла дешевую бижутерию. Таким образом, она обогатилась на 100 тысяч рублей.
В ходе ревизии и инвентаризации ювелирных изделий недостачу денежных средств выявили работники одного из ломбардов города Южноуральска и обратились с заявлением в полицию.
«В ходе проводимых мероприятий сотрудники полиции установили, что 42-летняя сотрудница, используя свое служебное положение, заложенное в ломбард золотое изделие заменила бижутерией, взяв при этом из кассы более 100 тысяч рублей. Похищенными деньгами злоумышленница распорядилась по своему усмотрению», - сообщили в региональном полицейском главке.
По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации - «Мошенничество». Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы на срок до двух лет.
Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.