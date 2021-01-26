В Златоусте из горящего дома эвакуировано 50 жильцов

В Златоусте (Челябинская область) сегодня вечером, 26-го января, произошел пожар в многоквартирном доме по адресу: улица Карла Маркса, 35.
Было эвакуировано 50 жильцов, десять человек спасено. Пострадавших нет.
Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» советник главы Златоуста по информационной политике Алексей Коновалов, сообщение о возгорание поступило пожарным в 17 часов 43 минуты. На место происшествия оперативно прибыло семь расчетов.
К настоящему моменту возгорание ликвидировано (загорелась одна из квартир четырехэтажной «сталинки»). Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.
Ситуация находится на контроле главы города Максима Пекарского. На месте находятся его заместитель по инфраструктуре Вячеслав Бобылев, начальник МКУ «Гражданская защита» Дмитрий Лысуневский.
Если возникнет такая необходимость, жители многоквартирного дома смогут воспользоваться маневренным фондом, подготовленным для них по распоряжению градоначальника.
«Большое спасибо нашим пожарным. Они вовремя приехали на место происшествия, спасли людей, оперативно потушили очаг возгорания и не дали распространиться огню, что было бы очень опасно, ведь дом старый, перекрытия в нем деревянные. Более того, пожарные Златоуста работали на двух пожарах одновременно - сегодня вечером также случилось возгорание в частном доме на улице Ленина. Там тоже все обошлось благополучно, жертв нет», - отметил Алексей Коновалов.