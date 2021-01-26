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Фото: Алексей Коновалов
В Златоусте из горящего дома эвакуировано 50 жильцов

В Златоусте (Челябинская область) сегодня вечером, 26-го января, произошел пожар в многоквартирном доме по адресу: улица Карла Маркса, 35.

Было эвакуировано 50 жильцов, десять человек спасено. Пострадавших нет.

Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» советник главы Златоуста по информационной политике Алексей Коновалов, сообщение о возгорание поступило пожарным в 17 часов 43 минуты. На место происшествия оперативно прибыло семь расчетов.

К настоящему моменту возгорание ликвидировано (загорелась одна из квартир четырехэтажной «сталинки»). Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.

Ситуация находится на контроле главы города Максима Пекарского. На месте находятся его заместитель по инфраструктуре Вячеслав Бобылев, начальник МКУ «Гражданская защита» Дмитрий Лысуневский.

Если возникнет такая необходимость, жители многоквартирного дома смогут воспользоваться маневренным фондом, подготовленным для них по распоряжению градоначальника.

«Большое спасибо нашим пожарным. Они вовремя приехали на место происшествия, спасли людей, оперативно потушили очаг возгорания и не дали распространиться огню, что было бы очень опасно, ведь дом старый, перекрытия в нем деревянные. Более того, пожарные Златоуста работали на двух пожарах одновременно - сегодня вечером также случилось возгорание в частном доме на улице Ленина. Там тоже все обошлось благополучно, жертв нет», - отметил Алексей Коновалов.

Автор: Евгения Александрова
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22.01.2021 12:13
Российские депутаты придумали новый вид поддержки семей с детьми - ночной
22.01.2021 11:41
Прокурор через суд заставил следователя расследовать дело «мусорного» короля Галичина
22.01.2021 11:40
На загородные трассы в Челябинской области выведены дополнительные экипажи ДПС
22.01.2021 11:38
В России выступили за легализацию мини-гостиниц в частных домах
22.01.2021 11:37
В Челябинской области снижается число выявляемых за сутки случаев ковида
22.01.2021 11:09
Челябинец похитил у работодателя два миллиона рублей
22.01.2021 11:08
Накануне акции за Навального челябинские силовики начинают трехдневные рейды
22.01.2021 10:57
Вице-мэру Троицка продлили домашний арест
22.01.2021 10:55
Корпоративное издание ЧЦЗ вошло в двадцатку лучших корпоративных изданий металлургии
22.01.2021 10:44
В 2021 году увеличат финансирование муниципалитетов Челябинской области, но не все получат одинаково
22.01.2021 10:38
Челябинские ориентировщики вошли в состав юниорской сборной России
22.01.2021 10:30
В Миассе спасут от дальнейшего разрушения «Старые казармы», где учатся и калечатся дети
22.01.2021 10:21
Челябинцам напомнили об ответственности за участие в несогласованной акции за Навального
22.01.2021 10:14
В 2021 году в Челябинской области построят более 1,6 миллиона «квадратов» жилья
22.01.2021 10:04
Алексей Текслер предупредил глав о последствиях несвоевременного проведения торгов
22.01.2021 09:59
На вокзалах Челябинского региона ЮУЖД продолжают соблюдать противоковидные меры
22.01.2021 09:41
Южноуральцев ждут температурные качели
22.01.2021 09:22
КСП Челябинской области проанализирует открытость органов исполнительной власти
21.01.2021 22:33
Текслер: Недопустимо, когда снег не вывозится
21.01.2021 20:24
Алексей Текслер предложил задействовать волонтеров в профилактике происшествий на воде
21.01.2021 19:45
В 2020 году Челябинская область освоила по нацпроекту «Экология» более трех миллиардов рублей
21.01.2021 19:43
Алексей Текслер потребовал организовать подвоз школьников при ухудшении погодных условий
21.01.2021 19:12
Новый руководитель УФСБ по Челябинской области приступил к своим обязанностям
21.01.2021 18:29
Александр Астахов остался доволен качеством уборки челябинских дворов
21.01.2021 18:05
Молодые семьи Южного Урала ждет «Осознанное родительство» ЧелГУ
21.01.2021 17:58
Анонсы событий и мероприятий на 22 января
21.01.2021 17:50
В Челябинской области не будут вводить ковидные паспорта
21.01.2021 17:06
В Челябинской области с февраля подорожает проезд на электричках
21.01.2021 17:04
В Златоусте изъяли «сигаретного» контрафакта на один миллион рублей.
21.01.2021 17:03
Полицейские Челябинска готовы обеспечить порядок в ходе несанкционированной акции в поддержку Навального
21.01.2021 16:55
Заведующего кафедрой УралГУФК отправили под домашний арест
21.01.2021 16:25
Аналитики выяснили, какие смартфоны выбирали южноуральцы в 2020 году
21.01.2021 16:25
Южноуральцы жалуются - ФАПы есть, а медпомощь никто не оказывает
21.01.2021 16:16
В Челябинской области школьник сообщил о захвате школы
21.01.2021 16:04
В Магнитогорске задержана бездомная лжецелительница
21.01.2021 15:35
В Челябинске на пожаре пострадали три человека
21.01.2021 15:32
Безруков: Информация о нахождении на озере Увильды браконьеров подтвердилась
21.01.2021 15:25
Минсельхоз рекомендовал регионам сдерживать цены на продукты
21.01.2021 15:14
Владимир Досаев: Главная задача неизменна – это интерес зрителя
21.01.2021 15:13
Власти предупредили челябинских водителей о сужении улицы Труда
21.01.2021 15:11
Бабушка из Златоуста «сдала» ОМОНу торговца, который продавал наркотики внуку
21.01.2021 15:05
В пятницу в Челябинской области будет морозно
21.01.2021 14:50
ВТБ выдал челябинцам 1,5 миллиарда рублей по ипотеке с господдержкой
21.01.2021 14:47
КСП объявила о начале проверке минсельхоза Челябинской области
21.01.2021 14:45
Всероссийская дрифт-битва пройдет под Челябинском
21.01.2021 14:15
СК: заведующий кафедры УралГУФК взятки брал от студентов
21.01.2021 14:10
В Челябинской области мошенник попался на продаже трактора
21.01.2021 14:09
В Челябинской области за сутки еще два класса закрыли на карантин по ОРВИ
21.01.2021 14:08
Полицейские Челябинска возбудили уголовное дело в отношении жительницы Сочи, которая избила дочь в аэропорту
21.01.2021 14:02
Начальник учреждения ГУФСИН Бакала получил условный срок за разрешение проносить наркотики
21.01.2021 13:53
ЗСО проконтролирует сохранение кадров при ликвидации горздрава в Челябинске и Карталах
21.01.2021 13:48
Прокуратура встала на защиту многодетной семьи, которую обидела администрация Челябинска
21.01.2021 13:35
Южноуральские росгвардейцы высадят кедры в память о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны
21.01.2021 12:48
Южноуральца наградили медалью МЧС России
21.01.2021 12:46
В Магнитогорске мужчина в ИВС съел листы с признательными объяснениями
21.01.2021 12:39
Депутаты ЗСО озабочены частой сменой министров здравоохранения в Челябинской области
21.01.2021 12:35
Лаборант челябинского юридического колледжа повесился в спортзале
21.01.2021 12:32
Ледяная пещера в Чебаркуле привела к уголовному делу
21.01.2021 12:07
Челябинцы выбирают Смолинку
21.01.2021 11:50
Заведующий кафедрой УралГУФК задержан при получении взятки
21.01.2021 11:48
В Челябинской области в лобовом ДТП фуры и легковушки погибли двое
21.01.2021 11:38
В двух учреждениях ГУФСИН Челябинской области ввели карантин по коронавирусу
21.01.2021 11:35
Российским детям хотят упростить выезд за рубеж
21.01.2021 11:25
В Челябинской области борьбу с ковидом продолжают 12,5 тысячи человек
21.01.2021 10:45
Более 60% челябинцев не готовы рассуждать о качестве российской вакцины
21.01.2021 10:42
В Челябинской области в жутком ДТП с панелевозом погибла заведующая детсадом
21.01.2021 10:24
Ущерб свыше миллиона рублей: в Челябинске задержана похитительница сыров
21.01.2021 10:13
Неожиданные результаты удалось получить с помощью видеокамер «Ростелекома»
21.01.2021 10:12
Открытие пунктов вакцинации в вузах Челябинской области пока под вопросом
21.01.2021 09:33
ММК внедряет в промышленную эксплуатацию облачную систему закупок
21.01.2021 09:26
В нацпарке «Зигальга» обустраивают новый экологический маршрут
21.01.2021 09:18
Прокуратура заявила о нарушениях в СИЗО Челябинска, где был найден труп «Тесака»
20.01.2021 21:23
Молодежь заинтересовалась ценными бумагами
20.01.2021 20:23
Авария на теплосетях в Челябинске устранена раньше намеченного срока
20.01.2021 19:24
В четверг в Челябинской области снегопады прекратятся
20.01.2021 18:26
До конца января в Челябинскую область поступит еще 55,6 тысячи доз вакцины от ковида
20.01.2021 17:55
«ЭКО дозор-74» наводит чистоту на южноуральских водоемах
20.01.2021 17:47
В Копейске один класс изолирован после контакта с больным COVID-19
20.01.2021 17:45
Экс-глава Чебаркуля сел на шесть лет
20.01.2021 17:27
В Челябинской области похитителю трансформатора повезло остаться в живых
20.01.2021 17:27
В Пласте будут судить похитителей золота
20.01.2021 17:26
Анонсы событий и мероприятий на 21 января
20.01.2021 17:18
Мэрия Катав-Ивановска не позволила активисту пообщаться с аудиторами из КСП, но встреча всё же состоится
20.01.2021 17:16
В Челябинске иностранец, находящийся в федеральном розыске, попался в руки полиции, придя в миграционную службу
20.01.2021 17:06
Пьяный челябинец усадил за руль жену, чтобы избежать наказания за пьяное вождение
20.01.2021 17:04
В Челябинской области панелевоз протаранил легковушку на трассе
20.01.2021 16:59
Челябинскстат опубликовал неутешительные данные о росте смертности южноуральцев
20.01.2021 16:57
Пьяный челябинец усадил за руль жену, чтобы избежать наказания за пьяное вождение
20.01.2021 16:55
Дорожники объяснили, чем отличаются неблагоприятные метеоусловия от опасных
20.01.2021 16:29
Инициативу Алексея Текслера начали реализовывать на федеральном уровне
20.01.2021 15:50
В Копейске задержан мужчина, убивший жену монтировкой
20.01.2021 15:48
В челябинских школах проводят не массовое тестирование на ковид, а плановый мониторинг
20.01.2021 15:47
В Челябинской области раскрывается лишь половина преступлений
20.01.2021 15:19
Исследование: южноуральцы предпочитают путешествовать, знакомиться в онлайн и покупать лотерейные билеты
20.01.2021 15:18
Безруков заявил о начале проверки по факту захламления пруда и леса в Катав-Ивановске
20.01.2021 15:08
Тепло в домах жителей Челябинска, которые пострадали из-за коммунальной аварии, появится вечером
20.01.2021 15:05
«Ариант» произвел более 90 миллионов бутылок вина и реализовал свыше 92 тысяч тонн мясной продукции
20.01.2021 14:28
Прокуратура Челябинска начала проверку по факту коммунальной аварии, в результате которой жители в мороз остались без тепла
20.01.2021 14:07
Челябинцы стали жертвами собственной беспечности и мобильного банка
20.01.2021 13:38
Поселок в Челябинской области остался без воды
20.01.2021 13:24
Южноуральцы остались без медалей домашнего мемориала по прыжкам в высоту и с шестом
20.01.2021 13:20
В Челябинске из-за снегопада изменили работу катков
20.01.2021 13:18
В Челябинске скоро назовут имя будущей набережной озера Смолино
20.01.2021 13:16
В изоляторе в Красноармейском районе покончил с собой подросток, которому грозил пожизненный срок
20.01.2021 13:09
ЮУТПП: 29 лет на защите интересов предпринимателей
20.01.2021 12:17
Челябинское УФАС проверит рекламу «С банным 2021!»
20.01.2021 12:08
В Красноармейском районе директор ЖКХ стал фигурантом уголовного дела из-за долгов за газ и электроэнергию
20.01.2021 12:08
Значки ГТО помогут южноуральцам получить высшее образование
20.01.2021 12:06
Магнитогорцы восхитились работой дворника ночью
20.01.2021 12:03
Жители Челябинской области смогут получать налоговый вычет за фитнес
20.01.2021 11:51
Число подтвержденных случаев коронавируса в Челябинской области превысило 42 тысячи
20.01.2021 11:50
Кладбище собак, обнаруженное в погребе челябинского СНТ, вылилось в уголовное дело
20.01.2021 11:48
Фотоловушка «поймала» лесных великанов Таганая во время трапезы
20.01.2021 11:30
Южноуральских студентов зовут на «Спортивную ночь»
20.01.2021 11:21
Подросток, пропавший в Оренбургской области, может находиться в Челябинске
20.01.2021 11:19
В Челябинской области организуют мониторинг прививочной кампании среди педагогов
20.01.2021 10:48
ВТБ запустил оформление автокредита в мобильном банке
20.01.2021 10:39
Половина работодателей считают мат на работе неприемлемым
20.01.2021 10:37
В Миассе во время снегопада водитель Lada врезался в «скорую»
20.01.2021 10:30
Жители новостроек Челябинска в случае пожара рискуют жизнями
20.01.2021 10:28
Челябинский симфонический оркестр выступил в Москве вместе с Денисом Мацуевым
20.01.2021 10:26
Снегопад в Челябинской области продолжится, дорожники выводят дополнительную технику
20.01.2021 10:02
В Камерном театре Челябинска открывается мрачная выставка
20.01.2021 09:53
В Катав-Ивановске нерадивый подрядчик завалил мусором любимые места отдыха горожан
20.01.2021 09:23
В Челябинске провели серию операций мальчику, оставшемуся без части губы
19.01.2021 21:52
В Челябинской области создан научно-образовательный консорциум
19.01.2021 21:14
Центр «Евразия» приглашает отлично и экономно отдохнуть