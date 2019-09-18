В Златоусте от взрыва гранаты погиб мужчина
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В Златоусте (Челябинская область) сегодня вечером, 18 сентября, рядом с малосемейным общежитием в результате взрыва гранаты погиб один человек и четверо пострадали.
Как сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка, случилась бытовая ссора.
«Один из участников конфликта стал угрожать людям, в компании которых находился, самодельной гранатой. Она взорвалась у него в руках. Мужчина погиб на месте», - сообщили в региональном полицейском главке.
Четыре человека госпитализированы с травмами различной степени тяжести. На месте ЧП сейчас работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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