В Златоусте от взрыва гранаты погиб мужчина

В Златоусте (Челябинская область) сегодня вечером, 18 сентября, рядом с малосемейным общежитием в результате взрыва гранаты погиб один человек и четверо пострадали.

Как сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка, случилась бытовая ссора.

«Один из участников конфликта стал угрожать людям, в компании которых находился, самодельной гранатой. Она взорвалась у него в руках. Мужчина погиб на месте», - сообщили в региональном полицейском главке.

Четыре человека госпитализированы с травмами различной степени тяжести. На месте ЧП сейчас работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.