В Златоусте пожарные пытались спасти лежавшего рядом с проезжей частью мужчину

Жители Златоуста (Челябинская область) сегодня днем, 28 февраля, стали свидетелями того, как сотрудники МЧС на проспекте Гагарина, рядом с проезжей частью, пытались реанимировать лежащего на земле мужчину.

В соцсети горожане интересовались, что произошло и удалось ли помочь человеку, а также восхищались настоящими мужчинами из чрезвычайного ведомства, которые не прошли мимо чужой беды.

Ситуацию прокомментировали в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области. Как оказалось, первым на помощь лежавшему без сознания неподалеку от остановки мужчине пришел заместитель начальника 8-й пожарно-спасательной части Златоуста, который ехал мимо на служебном автомобиле.

Увидев человека на земле, он сразу остановил машину, подбежал к мужчине и начал делать непрямой массаж сердца. В этот момент мимо проезжала и служебная машина службы пожаротушения Златоустовского гарнизона, сотрудники которой незамедлительно бросились коллеге на подмогу - достали медицинский комплект для оказания доврачебной помощи и продолжили вместе проводить реанимационные действия.

«Непрямой массаж сердца заместитель начальника части и начальник службы пожаротушения проводили непрерывно более десяти минут. Однако медицинские работники, прибывшие на место, констатировали смерть пострадавшего», - рассказали в пресс-центре ГУ МЧС по Челябинской области.

Жители Златоуста в городском сообществе выражают соболезнование родным и близким умершего мужчины.