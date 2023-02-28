28.02.2023
В Златоусте пожарные пытались спасти лежавшего рядом с проезжей частью мужчину
28.02.2023
Челябинцы, уставшие от наглости соседей, обратились к ним от лица собак
28.02.2023
Медиафорум Вершина и Кубок СМИ имени Ольги Давиденко: рост спортивного и профессионального мастерства
28.02.2023
Экс-сотрудника колонии из Каслей отправили за решетку за получение взяток
28.02.2023
На ЧЦЗ металлурги России обменялись опытом, обсудили перспективы и тренды горячего цинкования
28.02.2023
Узбекистан будет поставлять фрукты и овощи в Челябинскую область
В Златоусте пожарные пытались спасти лежавшего рядом с проезжей частью мужчину
Тщательные попытки сотрудников МЧС реанимировать пострадавшего, увы, ни к чему не привели
21.02.2023
В Челябинске на ходу загорелся автомобиль
19.02.2023
В Челябинске из-за пожара в ТК «Карнавал» эвакуировались около 200 человек
09.02.2023
Спасатели сняли пожилую жительницу Карталов с козырька балкона
19.01.2023
Крещенская ночь в Челябинской области прошла без происшествий
В понедельник у православных начался Великий пост
27.02.2023
В воскресенье у православных - прощёный день
26.02.2023
Минобороны РФ озвучило итоги специальной военной операции
24.02.2023
Россия отмечает праздник героев и патриотов - День защитника Отечества
23.02.2023
МЧС опровергает сообщение об объявлении воздушной тревоги
22.02.2023