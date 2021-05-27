В Златоусте СК проверит смерть мужчины в городском пруду

В Златоусте (Челябинская область) сотрудники следственного комитета проводят проверку по факту смерти 53-летнего мужчины. Его тело нашли в городском пруду, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР региона Владимир Шишков.

Мужчина утонул в городском пруду 26 мая. По данным пресс-центра Поисково-спасательной службы Челябинской области, он купался в необорудованном для этого месте. Его тело нашли на следующий день в 320 метрах от берега.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сказал Шишков.

Спасатели рекомендуют проводить время у воды на официальных пляжах и площадках, где есть стационарные спасательные посты. В том числе в Златоусте можно купаться в пруду «Тарелка». Там будет работать пост спасателей на воде, которые в любую минуту придут на помощь.