В Златоусте в городском пруду утонул мужчина

В Златоусте (Челябинская область) в пруду, который пользуется популярностью у горожан, утонул 53-летний мужчина. Спасатели вторые сутки ищут тело погибшего, сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы региона.

«Очевидцы происшествия сообщили спасателям Златоустовского отряда приблизительное место, в котором последний раз видели плывущего. Поиск тела производился с лодки. Обследование указанного квадрата, находящегося приблизительно в 200 метрах от берега, результата не дал. Сегодня поисковые работы продолжаются», - рассказали в пресс-центре.

Спасатели рекомендуют проводить время у воды на официальных пляжах и площадках, где есть стационарные спасательные посты. В том числе в Златоусте можно купаться в пруду «Тарелка». Там будет работать пост спасателей на воде, которые в любую минуту придут на помощь.