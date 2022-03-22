Влюбленные зарезали друг друга

Следственный комитет Челябинской области разбирается в причинах смерти и конфликта мужчины и женщины из Челябинска. Ее тело с ножевыми ранениями было найдено в подъезде дома в Тракторозаводском районе. Рядом с ранениями находился (предположительно) ее возлюбленный. Он скончался в больнице.

Трагедия произошла в доме на улице Хохрякова. Как сообщил Старший помощник руководителя регионального управления СК Владимир Шишков, в подъезде дома в Тракторозаводском районе Челябинска были обнаружены тело женщины и раненый мужчина, который впоследствии скончался в лечебном учреждении. По предварительной версии, между ними произошла ссора, в ходе которой они нанесли друг другу ножевые ранения.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.