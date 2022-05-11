11.05.2022
Сотрудники УФСБ по Челябинской области ликвидировали нарколабораторию
11.05.2022
Бывший офицер ГДР: Пройти в «Бессмертном полку» было большой честью для меня
11.05.2022
В Долгодеревенском для пациентов больницы запустят «умный» чат-бот
11.05.2022
За сутки заболели ковидом 146 южноуральцев, выздоровело 147, умерло четверо
11.05.2022
Челябинцев приглашают обсудить дизайн-код вывесок
11.05.2022
Алексея Текслера просят устранить бродячий скот в Кундравах
Водитель челябинского трамвая, высадившая ребенка, получила штраф
01.05.2022
В Челябинске начинается ремонт трамвайных остановок
26.04.2022
На улице Цвиллинга в Челябинске обустроят 12 посадочных площадок с остановочными павильонами
25.04.2022
Ксензов: Корректировка расписания движения общественного транспорта нецелесообразна
18.04.2022
Котова потребовала сократить интервалы в движении общественного транспорта
Губернатор и омбудсмен обсудили проблемы бизнеса и меры поддержки
11.05.2022
«Бессмертный полк» в Челябинске прошел с «акцентом» на спецоперацию
09.05.2022
Парад Победы на площади Революции Челябинска объединил тысячи южноуральцев
09.05.2022
Челябинск отмечает Великую Победу
09.05.2022
Праздничная афиша на День Победы в Челябинске и Магнитогорске
06.05.2022