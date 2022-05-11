Водитель челябинского трамвая, высадившая ребенка, получила штраф

Прокуратурой Металлургического района Челябинска проведена проверка по обращению законного представителя несовершеннолетнего о нарушении прав сына в связи с принудительной высадкой водителем трамвая.

Установлено, что 11 марта 2022 года водитель трамвая, следуя по маршруту № 3 на остановке общественного транспорта «ЧМК принудительно высадила из трамвая десятилетнего мальчика, который попросил проехать одну остановку.

«Согласно части 21 статьи 20 Федерального закона «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» лицо, отказавшееся от оплаты проезда, и (или) от оплаты перевозки следующих вместе с ним детей, обязано покинуть транспортное средство в ближайшем остановочном пункте с детьми, следующими вместе с ним. При этом в силу части 22 статьи 20 этого же закона указанное не распространяется на лицо, не достигшее возраста шестнадцати лет, следующее без сопровождения совершеннолетнего лица», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

В связи с выявленным нарушением прокурором района в отношении водителя трамвая вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по статье «Принудительная высадка из трамвая несовершеннолетнего, не достигшего возраста шестнадцати лет, не подтвердившего оплату проезда, если его проезд подлежит оплате, и следующего без сопровождения совершеннолетнего лица».

Государственным инспектором уральского межрегионального управления государственного автодорожного надзора водитель трамвая привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере пять тысяч рублей.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2021 года внес поправки в федеральное законодательство, касающееся устава автомобильного и городского наземного электрического транспорта. Кондукторы и водители теперь не имеют права высаживать детей, если они не смогли оплатить проезд.