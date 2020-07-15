Водителя мусоровоза из Копейска, который протаранил маршрутку, посадили на два года

В Челябинске вынесен приговор в отношении водителя мусоровоза фирмы ООО ПКФ «Экотранс», по вине которого на месте ДТП погибла девушка, а еще 11 человек получили ранения.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», 20 августа 2019 года в Челябинске произошло ночное ДТП, в котором пострадали 11 человек. По предварительной информации водитель мусоровоза не справился с управлением и протаранил микроавтобус. В результате ДТП травмы получили водитель большегруза и его пассажир. В автобусе травмы получили 9 пассажиров, 6 из которых госпитализированы в медицинские учреждения. Среди пострадавших была 17-летняя девушка.

Следствием установлено, что обвиняемый является работником ООО ПКФ «Экотранс», на основании путевого листа 20.08.2019 он в ночное время управлял автомобилем КАМАЗ – мусоровозом. Обвиняемый ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения, кроме того, состоял на учете в связи с употреблением наркотиков.

«Осужденный имеет двух малолетних детей. Материальный и моральный ущерб возмещены потерпевшим (матери погибшей девушки и пассажиру, которому причинен тяжкий вред) ООО ПКФ «Экотранс», - сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

С учетом всех смягчающих обстоятельств, в том числе полного признания вины, ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.