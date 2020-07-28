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Водолазы Троицка нашли тело утонувшего мужчины

Происшествия
Сегодня, 15:44

Водолазы Троицка (Челябинская области) нашли тело 30-летнего мужчины, который утонул в реке Увелька. Оно было обнаружено в десяти метров от берега.

Водолазная группа Троицкого отряда выезжала на реку Увелька в районе «Старого моста» для поисков мужчины 30-ти лет. В ходе проведения водолазных работ, тело утонувшего было обнаружено в десяти метрах от берега на глубине восьми метров.

По данным синоптиков, к концу недели на Южный Урал вернется жаркая погода, а это означает, что люди вновь массово отправятся на водоемы.

«Спасатели настоятельно рекомендуют отказаться от купания в не предназначенных для этого местах и в состоянии алкогольного опьянения, не оставлять детей без присмотра вблизи воды, надевать спасательные жилеты, находясь на судах и не использовать матрасы как плавательное средство», - сообщили в поисково-спасательной службе региона.

Статистика происшествий на воде в этом году неутешительна. С начала лета в регионе утонули 29 человек. Трое из них – дети.

 

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