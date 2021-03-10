Военнослужащие из Чебаркуля осуждены за воровство сухих пайков

Магнитогорский гарнизонный военный суд (Челябинская область) признал виновными в растрате войскового имущества четверых бывших военнослужащих службы тыла танковой дивизии Минобороны России, расположенной в Чебаркуле.

Суд установил, что военнослужащие службы тыла танковой дивизии с 2017 по 2019 годы фиктивно списывали индивидуальные рационы питания, так называемые сухие пайки, а потом их сбывали. Сумма ущерба составила около пяти миллионов рублей.

Преступление выявили сотрудники УФСБ по Центральному военному округу.

Суд приговорил мужчин к лишению свободы сроком от трех до семи лет с отбыванием наказания в колонии общего режима и колонии-поселении. Кроме того, суд лишил их всех воинских званий.