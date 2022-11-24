Воспользовавшись услугой BlaBlaCar, пятеро южноуральцев получили травмы

На трассе «Миасс-Карабаш» (Челябинская область) произошло ДТП, в котором травмы получили пять человек. Все они воспользовались услугой BlaBlaCar, но до места назначения не доехали.

Авария произошла вчера, 23 ноября, на 15 километре автодороги «Миасс-Карабаш».

«Водитель, управляя автомобилем «Хундай Старекс», по предварительным данным, осуществляя перевозку групп людей, при неустановленных обстоятельствах не справился с управлением, выехал за пределы дороги вправо, где совершил наезд на дерево», - рассказали в УГИБДД по Челябинской области.

По предварительным данным, в ДТП пострадало пять человек. Водитель автомобиля «Хундай» привлечен к административной ответственности.