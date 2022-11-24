24.11.2022
Ученые Сбера представили MedBench — платформу для решения ИИ-задач в медицине
24.11.2022
Воспользовавшись услугой BlaBlaCar, пятеро южноуральцев получили травмы
24.11.2022
ММК сообщил о снижении выбросов пыли доменного цеха
24.11.2022
В Челябинской области ГИБДД просит водителей большегрузов не выезжать со стоянок
24.11.2022
МТС запустила собственный магазин приложений для пользователей Android
24.11.2022
В Челябинске изменится маршрут движения автобуса №7
Воспользовавшись услугой BlaBlaCar, пятеро южноуральцев получили травмы
11.09.2022
Лихач на «Киа» устроил жуткое ДТП на трассе М-5, едва не угробив двоих детей
06.09.2022
По вине пьяного иностранца на трассе в Сосновском районе тяжело пострадали девушка и ребенок
24.06.2022
По вине другого водителя: на трассе в Челябинской области иномарка сбила ограждение и легла на крышу
11.11.2021
Судебные приставы Челябинска первыми пришли на помощь пострадавшим в серьезном ДТП
Челябинску удалось увеличить доходную часть бюджета и вдвое сократить его дефицит
22.11.2022
Все для победы: Юрий Гагарин стал сопредседателем штаба ОНФ в Челябинской области
21.11.2022
Текслер встретился с "Ангелом"
20.11.2022
В Карталинском районе спасатели эвакуировали травмированных лебедей
18.11.2022
Челябинский АНГЕЛ: Верьте нам, простым солдатам, – мы стоим и будем стоять
17.11.2022