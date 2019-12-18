Врачу-взяточнице из Магнитогорска уголовный штраф заменили на реальное лишение свободы
Происшествия
Сегодня, 11:47

Правобережный районный суд Магнитогорска (Челябинская область) удовлетворил представление судебного пристава о замене уголовного штрафа врача-травматологу Татьяне Савиновских за коррупционное преступление и назначил наказание в виде реального лишения свободы сроком на три года.

Врач-травматолог из Магнитогорска ранее была признана виновной в том, что, работая врачом-травматологом, она за взятки оформляла листки нетрудоспособности. В суде были доказаны 22 преступления, за которые ей назначено наказание в виде штрафов на общую сумму 900 тысяч рублей и запрета заниматься врачебной деятельностью, связанной с выдачей медицинских документов, имеющих юридические последствия, сроком на три года.

«С бывшего врача за период с возбуждения исполнительных производств было взыскано порядка 230 тысяч рублей. Женщину неоднократно предупреждали о возможной замене наказания, но она не торопилась исполнять приговор. Хотя источник дохода, правда, неофициальный, у нее был – она без лицензии оказывала косметические процедуры и даже проводила операции. Продвигала она свой бизнес в соцсетях и продолжала заниматься этим вплоть до ареста», - сообщили в пресс-службе судебных приставов региона.

Судебный пристав-исполнитель неоднократно обращалась в суд с представлением о замене наказания, но суд отказывал в удовлетворении в связи с неявкой осужденной в суд. Медик была объявлена в розыск, найдена, доставлена в суд, где ее поместили под арест на 30 суток. 17 декабря 2019 года Правобережный районный суд, отправил взяточницу в колонию общего режима на три года.

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