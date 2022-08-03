Вынесен приговор южноуральцу, который сбывал героин, а на допросе сжег материалы уголовного дела

Калининский районный суд Челябинска вынес приговор в отношении ранее судимого 34-летнего местного жителя за сбыт героина. Находясь в СИЗО, он пытался уничтожить материалы уголовного дела: вырвал листы и сжег их.

Судом установлено, что обвиняемый в период с августа по октябрь 2020 года, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленным следствием лицом, материалы в отношени которого выделены в отдельное производство, с использованием сети интернет совершил покушение на незаконный сбыт 13 граммов героина.

Как сообщили в Уральской транспортной прокуратуре, наркосбытчику судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В феврале 2021 года обвиняемый, находясь в следственном кабинете следственного изолятора и знакомясь с материалами уголовного дела, вырвал из него листы и сжег их.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.