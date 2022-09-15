Высокопоставленный взяточник из полиции Магнитогорска останется в СИЗО

Ленинский районный суд Магнитогорска (Челябинская область) продлил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя начальника местной полиции Мурата Ахметова, которому предъявлено обвинение в получении взятки.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Ленинском районном суде Магнитогорска, мера пресечения Мурату Ахметову по ходатайству следователя продлена на два месяца, то есть до 17 ноября 2022 года.

Напомним, по данным следствия Ахметов получил порядка 700 тысяч рублей за совершение незаконных действий по не привлечению местного жителя к уголовной ответственности за совершение преступления и оказание общего покровительства.

Обвинение Ахметову предъявлено по частям третьей и пятой статьи 290 УК РФ (получение взятки).

Как сообщал ранее источник агентства, есть информация, что Ахметов мог получать взятки от главы Агаповского района Байдавлета Тайбергенова, в отношении которого сейчас возбуждено уголовное дело по части шестой статьи 290 УК РФ «Получение взятки», а также от предпринимателей - в период с 2019-го по 2021 годы.

Преступление выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.

От службы Ахметов отстранен, проводится служебная проверка.