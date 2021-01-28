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Взрыв баллона в подземном переходе Челябинска перерос в уголовное дело

В Челябинске возбудили уголовное дело по факту взрыва газового баллона в подземном переходе на площади Революции, в результате которого пострадал рабочий. Об этом сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Уголовное дело возбудили по факту нарушения правил безопасности при проведении строительных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба (ч. 1 ст. 216 УК РФ).

Как уточнил Шишков, в рамках расследования будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.

Сообщение о взрыве и последующем пожаре в подземном переходе на площади Революции поступило на номер 112 сегодня, 28 января, в 12.16. В бытовом помещении на входе в подземный переход со стороны Арбитражного суда горели вещи на площади два квадратных метра. Пожарные вынесли оттуда два газовых баллона емкостью по 50 литров.

По предварительным данным прокуратуры, из-за утечки газа при включении света в подсобном помещении произошел хлопок газовоздушной смеси. Добавим, что ведомством организована проверка.

В результате происшествия один человек – слесарь - получил 25-30% ожогов тела и подозрение на ожоги верхних дыхательных путей. Бригада скорой помощи увезла его в ожоговый центр ГКБ №6.

В переходе нарушена пластиковая входная группа в подсобное помещение, а также получил повреждения подвесной потолок. Нарушений целостности несущих конструкций перехода нет.