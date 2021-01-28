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Прокуратура Челябинска назвала предварительную версию взрыва в переходе

В Челябинске на месте взрыва газового баллона в подземном переходе на площади Революции работает прокурор города Роман Самойлов и прокурор района Евгений Тараненко. Об этом сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева, которая также рассказала и о предварительных причинах взрыва.

«Предварительно установлено, что из-за утечки газа при включении света в подсобном помещении произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате чего пострадал рабочий», - сказала Мамаева.

Прокуратура Советского района Челябинска организовала проверку по факту произошедшего. Ведомство проверит соблюдение требований техники безопасности при проведении строительно-ремонтных работ.

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - добавила Мамаева.

По уточненной информации, сообщение о взрыве и последующем пожаре в подземном переходе на площади Революции поступило на номер 112 сегодня, 28 января, в 12.16. В бытовом помещении на входе в подземный переход со стороны Арбитражного суда горели вещи на площади два квадратных метра. Пожарные вынесли оттуда два газовых баллона емкостью по 50 литров.

В результате происшествия один человек получил 25-30% ожогов тела и подозрение на ожоги верхних дыхательных путей. Бригада скорой помощи увезла его в ожоговый центр ГКБ №6.

В переходе нарушена пластиковая входная группа в подсобное помещение, а также получил повреждения подвесной потолок. Нарушений целостности несущих конструкций перехода нет.

Сейчас на месте находится замглавы Челябинска Александр Астахов, экстренные службы, сотрудники отдела дознания и испытательная пожарная лаборатория.

Для ликвидации последствий ЧП задействовали 41 человека и 13 единиц техники, в том числе от МЧС 22 человека и шесть единиц техники.

Фото Прокуратура Челябинской области: