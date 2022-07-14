Юную жительницу Еманжелинска будут судить за осквернение памятника жертвам политических репрессий

Прокуратура Еманжелинска (Челябинская область) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 15-летней местной жительницы, обвиняемой в вандализме.

Как сообщили в прокуратуре региона, несовершеннолетняя, находясь с двумя 12-летними друзьями, не достигшими возраста привлечения к уголовной ответственности, в городском сквере Еманжелинска нанесла аэрозольной краской рисунки на монумент жертвам политических репрессий, чем осквернила сооружение.

Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу.

Напомним, в Челябинске полицейские задержали осквернителя памятника воинам-интернационалистам. Непосредственное участие в задержании вандала приняли сотрудники регионального управления ФСБ.